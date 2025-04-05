إيرادات فوكسكون التايوانية تقفز 24.2% في الربع/1

حققت شركة فوكسكون التايوانية، أكبر مصنّع تعاقدي للإلكترونيات في العالم، أعلى إيرادات لها على الإطلاق في الربع الأول من العام، مدعومة بالطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، لكنها قالت إنه يتعين عليها مراقبة السياسة العالمية عن كثب.

وأعلنت فوكسكون، أكبر مجمع لأجهزة آيفون الخاصة بشركة أبل، في بيان اليوم السبت أن إيراداتها قفزت 24.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.64 تريليون دولار تايواني (49.5 مليار دولار أمريكي)، وهو رقم أقل بقليل من تقديرات سمارت إيستميت التابعة لمجموعة بورصات لندن البالغة 1.68 تريليون دولار تايواني. وتعطي هذه الخدمة وزنا أكبر لتوقعات المحللين الأكثر دقة على نحو مستمر.

وارتفعت إيرادات مارس آذار 23.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 552.1 مليار دولار تايواني، وهو رقم قياسي لذلك الشهر.

وأعلنت فوكسكون أنها تتوقع نموا في هذا الربع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة والفترة نفسها من العام الماضي، لكنها حذرت من أن “تأثير الظروف السياسية والاقتصادية العالمية المتغيرة سيحتاج إلى متابعة دقيقة ومتواصلة”. ولم تخض في تفاصيل.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على البضائع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة المفروضة على البلاد هذا العام إلى 54 بالمئة.

ومدينة تشنغتشو الصينية موطن لأكبر منشأة لتصنيع هواتف آيفون في العالم، والذي تديره شركة فوكسكون.

كما فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 32 بالمئة على تايوان، لكن معظم مصانع فوكسكون تقع في الخارج.

‭‭‭‬و‭‬‬‬لا تقدم الشركة، المعروفة رسميا باسم “هون هاي بريسيجن إندستري”، توقعات رقمية. وستعلن عن أرباح الربع الأول كاملة في 14 مايو‭‭‭ ‬‬‬آيار.

وقفزت أسهم فوكسكون 76 بالمئة العام الماضي، متجاوزة بكثير ارتفاع سوق تايوان 28.5 بالمئة، لكنها انخفضت 17 بالمئة منذ بداية العام الجاري، مما يعكس ضغوطا أوسع على أسهم التكنولوجيا التي تأثرت بسياسة ترامب التجارية المتقلبة.

(الدولار = 33.1610 دولار تايواني)