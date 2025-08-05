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إيران تغلق مؤسسات عامة في طهران بسبب موجة الحر الشديدة

منذ 41 دقيقة
ارتفاع الحرارة - تعبيرية

ارتفاع الحرارة - تعبيرية

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها البلاد حاليا تؤثر سلبا على إمدادات المياه والكهرباء، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار أوامر بإغلاق مؤسسات عامة وبنوك في العاصمة طهران وعدة أقاليم أخرى غدا الأربعاء.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية تسعا من أقاليم البلاد البالغ عددها 31 في حالة تأهب باللون البرتقالي لبقية الأسبوع على الأقل، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية لعدة أيام في بعض المناطق.

ومن الشائع ارتفاع درجات الحرارة في إيران خلال الصيف، لكن الخزانات نضبت بعد موجات جفاف متكررة فيما تعاني شبكة الكهرباء من ضغط شديد بسبب الاعتماد الواسع على أجهزة التكييف في المنازل وأماكن العمل.

ونقلت شبكة خبر عن محافظ طهران محمد صادق معتمديان قوله “بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى ترشيد وإدارة استهلاك الطاقة، سيتم إغلاق أنشطة الهيئات التنفيذية في محافظة طهران غدا الأربعاء”.

وستبقى المنشآت الطبية والشركات الخاصة وبعض فروع البنوك مفتوحة.

وحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي من أن البلاد لا يمكنها تحمل الاستهلاك المفرط للمياه الذي قد يجعل مدنا، من بينها طهران، تعاني من نقص حاد في المياه بحلول سبتمبر أيلول.

وقررت عدة أقاليم خلال موجة حر شديدة أخرى في يوليو تموز 2024 إغلاق مكاتب حكومية لبضعة أيام بهدف تقليل استهلاك المياه والكهرباء.

    المصدر :
  • رويترز

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