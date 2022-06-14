إيصال البضائع للمستهلكين بطريقة فريدة.. ما هي خطّة أمازون؟

تحضّر شركة “أمازون” لإطلاق خدمة توصيل بالمسيّرات في كاليفورنيا هذا العام، تحمل اسم “برايم اير”، وهي وسيلة لنقل البضائع تعمل عليها شركات ناشئة ومجموعات كبيرة مثل “وولمارت” منذ سنوات.

وفي بيان نشر الاثنين، أعلنت المجموعة أن عملاق التجارة الإلكترونية يخطط لإجراء اختبارات عملية في مدينة لوكرفورد بكاليفورنيا.

وقالت أمازون: “في وقت لاحق من هذا العام سيتمكن السكان من التسجيل ليستفيدوا من خدمات التوصيل بالمسيّرات مجانًا”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول التاريخ، علماً أن الشركة لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من السلطات للمباشرة بهذه الخدمة.

وستمكّن هذه الخطوة المستهلكين من الاختيار من بين “آلاف المنتجات اليومية” التي ستلقي بها المسيّرات في حديقتهم.

كما يمكن للمستخدمين تقديم ملاحظات لتحسين الخدمة التي تأمل أمازون في توسيع نطاقها “لتلبية احتياجات العملاء في كل مكان”.

الى ذلك، تقول المجموعة إنها أنشأت عشرات النماذج الأولية قبل الوصول إلى نموذج يمكنه تحديد العوائق، الثابتة والمتحركة، من المداخن إلى الأجهزة الجوية والحيوانات الأليفة، وتجنبها، مؤكدةً أن “معظم المسيّرات لا تملك هذه القدرة وتتطلب مراقبين لمساعدتها على تجنب المخاطر”.

وأوضح ناطق باسم الشركة لوكالة “فرانس برس” أن طائرات Prime Air ستمكن المسيّرة من حمل ما يصل إلى 2.3 كيلوغرامات من المنتجات في عبوة بحجم “صندوق أحذية كبير”، والسفر لمسافة تصل إلى 24 كيلومترا.

من جانبها، أعلنت شركة “وول مارت” الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة، في أيار، عن توسيع خدمة التوصيل بالمسيرات، وهي تخطط لإتاحتها في 34 موقعا في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.