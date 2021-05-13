إيطاليا تغرّم “Google” بـ123 مليون دولار… إليكم التفاصيل

فرضت الهيئة الإيطالية المنظمة لشؤون المنافسة الخميس، غرامة تفوق مئة مليون يورو على “غوغل” بتهمة استغلال الموقع المهيمن.

وعزت الهيئة في بيان هذه الغرامة البالغة قيمتها 102,84 مليون يورو (123 مليون دولار) إلى رفض المجموعة العملاقة الموافقة على إدراج تطبيق يتيح تحديد موقع محطات لشحن السيارات الكهربائية على متجرها الإلكتروني للتطبيقات (غوغل بلاي).

وأشارت الهيئة إلى أن “غوغل، ومن خلال نظام تشغيل أندرويد ومتجر التطبيقات غوغل بلاي، تتمتع بموقع مهيمن (…) حريّ التذكير بأن حوالى ثلاثة أرباع الهواتف الذكية في إيطاليا تعمل بنظام أندرويد”.

وأظهر تحقيق أجرته الهيئة الإيطالية أن “غوغل لم تسمح” باستخدام تطبيق “جوس باس” الذي طورته مجموعة “إنيل” الإيطالية العملاقة في مجال الطاقة على نظام “أندرويد أوتو” يتيح لمركبة ما الاتصال بخدمات عدة والإفادة منها.

ولفتت الهيئة إلى أن “جوس باس تقدم مروحة خدمات واسعة مخصصة لشحن المركبات الكهربائية التي لا تسمح حاليا سوى بالبحث عن محطات شحن للمركبات الكهربائية”.

وأضافت الهيئة التي فتحت تحقيقا في أيار 2019 “غوغل ومن خلال رفضها منح إنيل إكس إيطاليا الحق (…) في إتاحة تطبيق جوس باس على أندرويد أوتو، حدت بصورة غير عادلة الإمكانات المتاحة لمستخدمي تطبيق إنيل”.

وتابعت “إقصاء تطبيق إنيل إكس إيطاليا عن أندرويد أوتو مستمر منذ أكثر من عامين. الاستمرار في هذا السلوك من شأنه تقويض قدرة إنيل إكس إيطاليا نهائيا على بناء قاعدة مستخدمين صلبة في وقت نشهد نموا كبيرا في مبيعات السيارات الكهربائية”.

وفي هذا الإطار، فرضت الهيئة على “غوغل” أن تتيح أمام “إنيل إكس إيطاليا” ومطوري تطبيقات آخرين “الأدوات اللازمة لبرمجة التطبيقات العاملة على أندرويد أوتو”.