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إيلون ماسك تجاهل نصيحة الأصدقاء بشأن صفقة تويتر

منذ 52 دقيقة
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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كشف أصدقاء للملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن كواليس سبقت إعلانه شراء تويتر.. لكنه لم يستمع إليهم؟

إذ حاول أصدقاء أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، إقناعه بعدم شراء تويتر عندما أدركوا أنه جاد في الاستحواذ، والآن يحاول ماسك التراجع عن الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

مشكلة إيلون ماسك الكبيرة

قال صديق الملياردير إيلون ماسك، ريد هوفمان، الذي كان من أوائل موظفي PayPal إلى جانب ماسك، وشارك لاحقًا في تأسيس LinkedIn، لـموقع Axios “أكسيوس”، إن رد فعله على صفقة تويتر كان: “يا إلهي، مشكلة كبيرة أخرى”.

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أخبر أشخاص آخرون مقرّبون من ماسك موقع الأخبار أكسيوس أنهم كانوا قلقين بشأن كيف سيسيطر الاستحواذ على تركيزه، ويبعده عن شركتي سبيس إكس وتيسلا، وكلتهما يقودهما ماسك بوصفه رئيسًا تنفيذيًا، بحسب فوربس.

قال هوفمان لموقع أكسيوس إن شركته Greylock Partners رفضت المشاركة في تمويل تويتر، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن قدرة ماسك على قيادة تويتر، مستشهدًا بقدرته على تجاوز نوع من تحدٍ للموت، إذ يفكر “يا إلهي، هذا لن ينجح”، لكنه يستمر رغم ذلك.

صفقة ثم دعوى

كشف ماسك في 4 أبريل/نيسان عن شرائه حصة 9.2% في تويتر، التي أعلنت في وقت لاحق من ذلك الشهر أنها قبلت عرض ماسك لشراء الشركة.

يُعد ماسك أحد أكثر مستخدمي المنصة شعبية واستقطابًا، وناقدًا حادًا لسياسات الإشراف على المحتوى لتويتر.

لكن التوافق لم يدم طويلًا، إذ حاول ماسك الانسحاب من اتفاقية الشراء في يوليو/تموز، في حين رفعت تويتر دعوى قضائية ضد ماسك بعد أيام لدفعه إلى تنفيذ الصفقة.

سيتواجه ماسك وتويتر في محاكمة لمدة خمسة أيام في ديلاوير، الولايات المتحدة، الشهر المقبل.

تُقدّر فوربس ثروة ماسك بمبلغ 270.4 مليار دولار، وهي ثروة أكبر بنحو 120 مليار دولار من ثروة ثاني أغنى رجل في العالم.

تُقدّر فوربس ثروة هوفمان، الضئيلة مقارنة لماسك، بمبلغ قدره 1.9 مليار دولار، وقد خدم هوفمان في مجلس إدارة Microsoft منذ أن استحوذت الشركة على LinkedIn في عام 2016.

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