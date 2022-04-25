الأثنين 24 رمضان 1443 ﻫ - 25 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيلون ماسك قد يستحوذ على “تويتر” مقابل 43 مليار دولار

منذ 56 دقيقة
تويتر

تويتر

A A A
طباعة المقال

أفادت عدة تقارير بأن موقع “تويتر” للتغريدات بدأ عقد محادثات مع الملياردير، إيلون ماسك، بشأن ‏عرضه البالغ 43 مليار دولار، للاستحواذ على موقع التغريدات.‏

والتقى الجانبان، أمس الأحد، لمناقشة الاتفاق الذي اقترحه ماسك، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، وفقا لوكالة “رويترز” وصحيفة “وول ستريت جورنال” وصحيفة “نيويورك تايمز”.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنه يمكن الانتهاء من اتفاق في أقرب وقت هذا الأسبوع، ولكن ليس هناك ما يضمن التوصل إلى صفقة.

وتمثل محادثات الصفقة تغيرا كبيرا في موقف “تويتر” السابق بشأن عرض مايك. ففي يوم الاثنين الماضي، وضعت الشركة ما يسمى دفاع “حبة السم” لمنع عرض ماسك.

ومع ذلك في يوم الخميس الماضي، كان لدى إيلون ماسك خطط تمويل مفصلة لتأمين ما يصل إلى 46.5 مليار دولار لشراء “تويتر”، وهو أمر من المرجح أن يجعل مجلس إدارة موقع التغريدات يعيد التفكير مرة أخرى.

والتقى المسؤولون التنفيذيون في “تويتر”، أمس الأحد، لإعادة النظر في عرض إيلون ماسك للاستحواذ، قبل بدء المحادثات في وقت لاحق مع الملياردير، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

بينما ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية نقلا عن مصدرين، أن “المفاوضات بين ماسك ومجلس “تويتر” استمرت حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، وكان “تويتر” يقترب من إبرام صفقة مع ماسك، رغم أن الوضع كان متقلبا”.

وفي أوائل شهر نيسان/ أبريل الجاري، كشف ماسك أنه يمتلك 9.2 في المئة من أسهم “تويتر”، وبعد فترة وجيزة، عرض شراء موقع التغريدات مباشرة مقابل 54.20 دولار للسهم.

وقال الملياردير إنه كان متحمسا لشراء “تويتر”، لاعتقاده أنه لا يخدم “حرية التعبير” كشركة عامة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار غوغل
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تفرض غرامة مالية جديدة على غوغل
    العملات الرقمية
    ابوظبي تمنح كراكن ترخيصا لتشغيل منصة تبادل العملات الرقمية
    جروح مزمنة
    علماء يبتكرون مادةً رغوية لعلاج الجروح المزمنة عند مرضى السكري

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشاب المغدور (علي)
    بالفيديو.. إصابة شاب بإطلاق نار في “الرملة البيضاء” ومناشدة لقوى الأمن بالتحرك
    بالفيديو… “ضرب” الوزير فياض من قبل أحد المحتجين!
    وليد فياض
    بعد الاعتداء عليه… فياض: توقيف المعتدي أو المعتدين لا يكفي!