إيلون ماسك قد يستحوذ على “تويتر” مقابل 43 مليار دولار

أفادت عدة تقارير بأن موقع “تويتر” للتغريدات بدأ عقد محادثات مع الملياردير، إيلون ماسك، بشأن ‏عرضه البالغ 43 مليار دولار، للاستحواذ على موقع التغريدات.‏

والتقى الجانبان، أمس الأحد، لمناقشة الاتفاق الذي اقترحه ماسك، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، وفقا لوكالة “رويترز” وصحيفة “وول ستريت جورنال” وصحيفة “نيويورك تايمز”.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنه يمكن الانتهاء من اتفاق في أقرب وقت هذا الأسبوع، ولكن ليس هناك ما يضمن التوصل إلى صفقة.

وتمثل محادثات الصفقة تغيرا كبيرا في موقف “تويتر” السابق بشأن عرض مايك. ففي يوم الاثنين الماضي، وضعت الشركة ما يسمى دفاع “حبة السم” لمنع عرض ماسك.

ومع ذلك في يوم الخميس الماضي، كان لدى إيلون ماسك خطط تمويل مفصلة لتأمين ما يصل إلى 46.5 مليار دولار لشراء “تويتر”، وهو أمر من المرجح أن يجعل مجلس إدارة موقع التغريدات يعيد التفكير مرة أخرى.

والتقى المسؤولون التنفيذيون في “تويتر”، أمس الأحد، لإعادة النظر في عرض إيلون ماسك للاستحواذ، قبل بدء المحادثات في وقت لاحق مع الملياردير، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

بينما ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية نقلا عن مصدرين، أن “المفاوضات بين ماسك ومجلس “تويتر” استمرت حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، وكان “تويتر” يقترب من إبرام صفقة مع ماسك، رغم أن الوضع كان متقلبا”.

وفي أوائل شهر نيسان/ أبريل الجاري، كشف ماسك أنه يمتلك 9.2 في المئة من أسهم “تويتر”، وبعد فترة وجيزة، عرض شراء موقع التغريدات مباشرة مقابل 54.20 دولار للسهم.

وقال الملياردير إنه كان متحمسا لشراء “تويتر”، لاعتقاده أنه لا يخدم “حرية التعبير” كشركة عامة.