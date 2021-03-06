إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار في 6 أيام

خسر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، 27 مليار دولار خلال أسبوع، لكنه ما زال يحتل المركز الثاني لأغنياء العالم بنحو 156.9 مليار دولار.

وبدأت خسائر إيلون ماسك منذ الإثنين الماضي، مع تراجع أسهم شركة صناعة السيارات في عمليات بيع أسهم التكنولوجيا.

وخلال عام 2020 فقط ارتفعت أسهم شركة تيسلا بنسبة 743%، مما عزز قيمة حصته وفتح خيارات بمليارات الدولارات من خلال حزمة تعويضات “moonshot” التاريخية الخاصة به.

تسارعت مكاسبه في العام الجديد. وفي كانون الثاني الماضي، أطاح ببيزوس باعتباره أغنى شخص في العالم.

وبلغت ثروة ماسك ذروتها في وقت لاحق من ذلك الشهر عند 210 مليارات دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ وهو تصنيف لأغنى 500 شخص في العالم.

لكنه بات متأخرا بنحو 20 مليار دولار عن جيف بيزوس، الذي تصدّر الأسبوع الماضي كأغنى شخص في العالم. يؤكد تعثر ماسك في الوقت نفسه، على سرعة صعوده التي يصعب فهمها.

وقد أدى عهد الرئيس جو بايدن الداعم للتقنيات النظيفة وحماس المستثمرين الأفراد إلى تعزيز صعود تسلا، ولكن بالنسبة للبعض، كان تقييمها المتضخم رمزا للفقاعة غير المستدامة في التكنولوجيا.

انخفض مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا للأسبوع الثالث على التوالي، في أطول سلسلة انخفاض له منذ سبتمبر.

استثمار البيتكوين

لم تكن ثروة ماسك خاضعة فقط للقوى المؤثرة على صناعة التكنولوجيا، فقد ارتفعت ثروته الصافية وانخفضت جنبا إلى جنب مع سعر العملة المشفرة بيتكوين.

كشفت Tesla الشهر الماضي أنها أضافت 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة إلى ميزانيتها العمومية. حصلت ثروة ماسك على 15 مليار دولار بعد أسبوعين بعد أن كتب على تويتر أن أسعار البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى “تبدو مرتفعة بالفعل”.

تقلبات

أدت التقلبات الشديدة إلى اضطراب العديد من أكبر الثروات في العالم هذا العام. كان أغنى شخص في آسيا، قطب المياه المعبأة الصيني تشونغ شانشان، قد تخلى عن اللقب للملياردير الهندي موكيش أمباني الشهر الماضي بعد أن خسر أكثر من 22 مليار دولار في غضون أيام.

ارتفعت صافي ثروة رئيس مجلس إدارة شركة Quicken Loans Inc دان جيلبرت بمقدار 25 مليار دولار، بعد أن قيل إن مقرض الرهن العقاري الخاص به Rocket Cos سيكون الهدف التالي لمتداولي Reddit اليوميين.

وتراجعت ثروته منذ ذلك الحين بنحو 24 مليار دولار.

أما مؤسسا ألفابيت Alphabet Inc، سيرجي برين ولاري بيدج هما من بين أكبر الرابحين على المؤشر هذا العام. لقد أضاف كل منهما أكثر من 13 مليار دولار إلى ثروته منذ الأول من يناير الماضي، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.