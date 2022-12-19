إيلون ماسك يستقيل من رئاسة مجلس إدارة تويتر

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تنحيه عن رئاسة تويتر، بعد استفتاء أطلقه أمس على تويتر حول بقائه منصبه.

وصوت مستخدمو تويتر في استطلاع للرأي لصالح تنحي إيلون ماسك عن منصب الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي في رد فعل قوي، بعد أقل من شهرين من توليه المنصب.

وحسب نتيجة التصويت الذي أطلقه ماسك مساء أمس الأحد فقد صوت 57.5 بالمئة من المشاركين بالإيجاب بينما عارض 42.5 بالمئة فكرة تنحي ماسك عن رئاسة تويتر. وشارك في الاستطلاع أكثر من 17.5 مليون شخص.

وقال ماسك أمس الأحد إنه سيلتزم بنتيجة الاستطلاع لكنه لم يذكر تفاصيل عن توقيت تنحيه إذا جاءت النتيجة بذلك.

وارتفع سهم شركة السيارات الكهربائية تسلا التي يرأسها ماسك نحو ثلاثة بالمئة إلى 154.70 دولار في تعاملات ما قبل الفتح.

وردا على سؤال أحد المستخدمين على تويتر عن احتمال تغيير الرئيس التنفيذي قال ماسك أمس الأحد “لا يوجد خليفة… لا يوجد من يريد الوظيفة ويمكنه فعلا إبقاء تويتر حيا”.