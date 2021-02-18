إيلون ماسك يعتزم إطلاق عملة مشفرة "مريخية" خاصة به

أعلن إيلون ماسك رائد الأعمال الأمريكي، مؤسس شركتي تيسلا وسبيس إكس، على حسابه في “تويتر” أنه يعتزم إطلاق عملة “مارسكوين” المشفرة.

وكان موسك قد تعهد في 14 فبراير بدعم مالكي العملة المشفرة “دوغيكوين” عن طريق بيع القسم الأكبر من مذخراتهم، من أجل تجنب تركيز الأموال.

واقترح رواد الإنترنت ردا على هذا التصريح أن يطلق الملياردير الأمريكي عملته المشفرة الخاصة به “إيلونكوين”، في حين اقترح أحد المستخدمين أن تحمل عملة ماسك المشفرة اسم “مارسكوين”، وأكد رجال الأعمال أنه سيطلق على عملته الخاصة المشفرة تحديدا هذا الاسم.

وتسبب ماسك في 15 فبراير في “خفض” سعر العملة المشفرة “دوغيكوين”، بعد دعوة اصحابها الكبار على “تويتر” إلى بيع جزء من عملاتهم.

وتشير بيانات خدمة “CoinMarketCap” إلى أن عملة “دوغيكوين” المشفرة انخفضت بنسبة 14 ٪ إلى 5.6 سنت.

وفي أوائل فبراير ارتفعت هذه العملة الرقمية بنسبة قياسية بلغت 780٪، وسُجلت قفزة أخرى في الأسعار بعد أن نشر ماسك عبارة “دوغي” على “تويتر” ردا على انتقاد لصورة تحمل مركبة الإطلاق “فالكون 9”. وارتفع سعر العملة المشفرة في الوقت الحالي بنسبة 76٪.