إيلون موسك يرسل إلى العالم تغريدة من الفضاء

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نشر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون موسك، في صفحته على “تويتر” تغريدة أكد أنه نشرها مستعينا بالإنترنت الفضائي لشبكة Starlink التي طورتها شركاته.

وتعبيرا عن فرحته بإنجازه العالمي المهم قال موسك في التغريدة: “أبعث هذه التغريدة عبر الفضاء، عبر Starlink.. يا للعجب إنه يعمل حقا”.

Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰 — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

وقبل بضعة أشهر كان موسك قد أعرب عن فرحته أيضا بأن صاروخ “فالكون-9” من صنع شركة “سبيس-إكس” التي أسسها تمكن من إطلاق 60 قمرا صناعيا تابعا لمنظومة Starlink دفعة واحدة إلى الفضاء.

ويهدف مشروع Starlink إلى إطلاق أكثر من 12 ألف قمر صناعي صغير إلى الفضاء لتسبح في مدارات تتراوح ارتفاعاتها ما بين 328 و580 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

وبدأ تنفيذ هذا المشروع في الـ 22 من فبراير 2018، ويقدر الخبراء أن تصل كلفته إلى 10 مليارات دولار.