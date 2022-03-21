“إي إنك” تكشف عن قارئ كتب إلكتروني جديد

كشفت شركة “إي إنك” قاريء الكتب الإلكترونية Digital Paper Tablet Solution الجديد.

وأوضحت الشركة التايوانية أن القارئ يتوفر بموديلين: الأول قياس 13.3 بوصة وبدقة وضوح 1650 × 2200 بيكسل والآخر قياس 10.3 بوصة وبدقة وضوح 1404 × 1872 بيكسل.

مواصفات القارئ

وأوضحت الشركة التايوانية أن قاريء الكتب الإلكترونية Digital Paper Tablet Solution الجديد ينبض بداخله المعالج NXP i-MX 8M Mini بسرعة 1.8 جيجاهرتز مع ذاكرة eMMC سعة 32 جيجابايت، مع بطارية سعة 2000 مللي أمبير ساعة.

ويدعم قاريء الكتب الإلكترونية Digital Paper Tablet Solution الجديد تقنية WiFi 802.11 a/b/g/n/ac وتقنية Bluetooth 5.0 وتقنية NFC، مع إمكانية استعمال الشاشة اللمسية بالأصابع أو بواسطة قلم EMR من شركة Wacom اليابانية، والذي يدعم 4096 مستوى ضغط.

قارئ من شاومي

وخلال ديسمبر الماضي أعلنت شركة شاومي الصينية، إطلاق قارئ الكتب الإلكترونية مي ريدير برو Mi Reader Pro الجديد، الذي يمتاز بشاشة كبيرة.

وأوضحت الشركة الصينية حينها أن الجهاز الجديد يشتمل على شاشة قياس 7,8 بوصة بدلا من 6 بوصة في الإصدار السابق، وتعمل الشاشة الجديدة بدقة وضوح 1872 x 1404 بيكسل مع كثافة بيكسلات تبلغ 330 نقطة في البوصة المربعة.

شاومي تطلق قارئ كتب إلكترونية ببطارية تستمر 70 يوما

كما أوضحت أن قارئ الكتب الإلكترونية الجديد يأتي بوزن 251 جراما ولا يتعدى سُمكه 7 ملم، وينبض بداخله معالج رباعي النوى وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وبالتالي يجمع قارئ الكتب الإلكترونية الجديد بين الأداء الفائق والاستهلاك المنخفض للطاقة الكهربائية.

وبعدها بنحوشهر أطلقت شركة “بوكيت بوك” قارئ الكتب الإلكترونية 740 Color الجديد بسعر يبلغ 245 يورو.

وأوضحت الشركة السويسرية حينها أن القارئ الجديد يأتي مزوداً بشاشة ملونة قياس 7.8 بوصة وبدقة وضوح 1872 × 1404 بيكسل.

ويحتوي المعالج المدمج على نواتين بسرعة 1 جيجاهرتز مدعوما بذاكرة وصول عشوائي RAM سعة واحد جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة الداخلية عبر بطاقة microSD.

ويبلغ وزن الجهاز 225 جراما، ويأتي بحجم 195 × 136.5 ملم مع سمك 8 ملم. ويعتمد الجهاز على نظام تشغيل خاص به مع دعم لتقنيات WiFi و Bluetooth.