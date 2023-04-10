إي.اند الإماراتية تستحوذ على تطبيق كريم

أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (إي.اند) في إفصاح للبورصة، الاثنين، أنها وقعت أمس اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة 50.3 بالمئة من تطبيق رائد تديره كريم التابعة لشركة أوبر تكنولوجيز في الشرق الأوسط، وذلك باستثمار قيمته 400 مليون دولار.

وأوضحت المجموعة التي كانت تحمل في الماضي اسم مجوعة (اتصالات) أن إدارة تطبيق (كريم سوبر آب) ستستمر من جانب الفريق الإداري الحالي بما في ذلك مدثر شيخة وماجنوس أولسون، وهما من المؤسسين الأوائل للتطبيق.

وستفصل أعمال شركة كريم الخاصة بخدمات سيارات الأجرة والمملوكة بالكامل لشركة أوبر عن تطبيق كريم سوبر آب بينما ستبقى مساهمة في التطبيق.

وجاء في الإفصاح أنه سيتم تمويل قيمة الاستثمار من الرصيد النقدي الحالي لإي.اند. ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء الموافقات التنظيمية ولعدد من الشروط والإجراءات.

وكانت رويترز ذكرت الشهر الماضي أن المحادثات مع إي.اند في مرحلة متقدمة وأنه يمكن الإعلان عن التوصل لاتفاق قريبا.

وبدأت كريم في البحث عن مستثمرين من الخارج العام الماضي للمساعدة في تمويل تطبيقها كريم سوبر آب، الذي يقدم خدمات خارج النطاق الأساسي لأعمالها في مجال نقل الركاب، مثل توصيل الطعام واستئجار الدراجات والمدفوعات الرقمية وخدمات البريد السريع.

وغيرت اتصالات علامتها التجارية إلى إي.اند في يونيو حزيران من العام الماضي فيما شرعت الشركة التي تمتلك الدولة أغلبيتها في استراتيجية جديدة لتضع نفسها في مصاف عمالقة التكنولوجيا والاستثمار حول العالم.

وأشارت إي.اند إلى أن الصفقة تتماشى مع طموحاتها بالارتقاء بالعروض الرقيمة للمستهلكين وتسريع تحولها إلى شركة تكنولوجيا. وأوضح متحدث باسم كريم أن أوبر والمؤسسين شيخة وأولسون وعبد الله إلياس سيملكون الحصص المتبقية في التطبيق الرائد.