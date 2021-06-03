ابتداءً من شهر سبتمبر.. موظفو "آبل" سيعملون 3 أيام من الشركة

تزامناً مع تخفيف الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، أعلنت شركة “آبل” المصنعة لهواتف “آيفون” أنها طلبت من موظفيها العودة للعمل من مكاتبهم ثلاثة أيام أسبوعيًا بدءًا من سبتمبر المقبل.

وأرسل المدير التنفيذي للشركة الأمريكية “تيم كوك” بيانًا للموظفين قال فيه:

“رغم كل ما تمكنا من تحقيقه، فإن هناك شيء أساسي مفقود منذ العام الماضي، ورغم أن المكالمات الجماعية قلصت المسافة بيننا لكن هناك أشياء لا يمكن محاكاتها”.

وأضح أنه سيتم مطالبة الموظفين بالعمل من المكتب أيام الإثنين والثلاثاء والخميس أسبوعيًا، مع السماح بالعمل عن بعد يومي الأربعاء والجمعة، وتعتزم الشركة السماح للموظفين بالعمل من المنزل أسبوعين في العام.

كما ناشد “كوك” الموظفين بالحصول على تطعيم “كورونا”، مضيفًا: “في الوقت الحالي اسمحوا لي ببساطة أن أقول إنني أتطلع إلى رؤية وجوهكم”.