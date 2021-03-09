ابتكار تقنية جديدة لفحص الرئة والاستماع لنبضات القلب عن بعد

أدخل طبيب القلب جيمس سيريدو، من معهد هارينغتون للقلب والشرايين بالمستشفى الجامعي UH بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Telehealth Solutions، المختصة بنهج التطبيب عن بعد، تقنية بلوتوث جديدة، تهدف إلى تشخيص الأمراض عن بعد، وأينما يتواجد المرضى.

ووفقا لموقع Cleveland 19 الإخباري، تسمح التقنية للأطباء، الاستماع لنبضات القلب ولفحص الرئة لدى المرضى من أي مكان يوجدون فيه، وتسجيل القراءات لمقارنتها مع الفحوصات السابقة.

وتعمل التقنية الجديدة باستخدام سماعة VPExam للتطبيب عن بعد، المزودة بميزة بلوتوث، حيث يتم إقرانها بتطبيق مع هاتف ذكي أو جهاز لوحي ”تابلت“.

وقال سيريدو إن ”التقنية تستخدم مزيجا من الواقع المعزز حتى نوجه المريض لتوجيه هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي، لنتمكن من فحص علامات حيوية في الجسم مثل: أوردة العنق، وتورم الساق، ومرض احتباس السوائل في الجسم الوذمة، كما يمكن أن نطلب من المريض الضغط على مكان الورم حتى نحدد مستوى المرض“، مضيفا أن ”التطبيب عن بعد يتحرك في الاتجاه الذي يمكن أن يكون منصة متاحة للمرضى في المنازل والمدارس والحرم الجامعي والشركات“.

وبدأ سيريدو وفريقه في اختبار التقنية منذ 2016، على مرضى خضعوا لجراحة القلب، إذ كانت النتائج واعدة، وتهدف التقنية إلى تخفيض استقبال المرضى في المستشفيات، ولتحسين مرافق الرعاية الصحية المنزلية في ظل وباء كورونا، والذي أدى إلى تقييد زيارات الطبيب الشخصية، وظهور الزيارات الافتراضية للطبيب على نطاق واسع.

وتتمثل الخطة التالية لسيريدو وفريقه في إنتاج التقنية على نطاق واسع خلال العام الحالي.