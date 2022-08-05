ابتكار جديد من شاومي.. تعرفوا على نظارة الواقع المعزز

أطلقت شركة شاومي نظارة الواقع المعزز Mijia Glasses Camera الجديدة، التي تمتاز بشاشة Micro-OLED من سوني.

أطلقت شركة شاومي نظارة الواقع المعزز Mijia Glasses Camera الجديدة، التي تمتاز بشاشة Micro-OLED من سوني.

وكما تتميز شاشة نظارة الواقع المعزز بدرجة سطوع قصوى تبلغ 3000 قنديلة/متر2.

وأوضحت الشركة الصينية أن نظارة الواقع المعزز Mijia Glasses Camera الجديدة مزودة بكاميرا بدقة وضوح 50 ميجابيكسل مع كاميرا بيريسكوب بدقة وضوح 8 ميجابيكسل. وتتمتع الكاميرا بزووم هجين – أي رقمي وبصري – يصل إلى 15x.

وينبض بداخل النظارة، التي يمكن استخدامها بدون الارتباط بهاتف ذكي، معالج ثماني النوى من كوالكوم مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت.

وتدعم النظارة، التي يبلغ وزنها نحو 100 جرام، تقنيات WiFi و Bluetooth 5.0، وتم تجهيزها ببطارية سعة 1020 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها بنسبة 80% في غضون 30 دقيقة فقط.

وعلى مسار ابتكارات الشركة الصينية، أعلنت شركة Xiaomi في يوليو الماضي، عن تشكيلة شاشات (TV ES Pro) الرائدة في الصين، والتي تأتي بمقاسات (55 و65 و75) بوصة، ودقة عرض (4k).

تلفزيونات شاومي الذكية جميعها تدعم (120Hz MEMC) و(HDR) و(Dolby Vision)، والإضاءة الخلفية متعددة المناطق، وكما أن الشاشات تأتي بدرجة سطوع تصل إلى 700 شمعة في المتر المربع.

تم تجهيز شاشات شاومي الجديدة (Xiaomi TV ES Pro 2022) أيضا بمكبرات صوت بقوة 25 واط مع (Dolby Atmos).

أجهزة التلفاز الجديدة من شركة شاومي تم تجهيزها بمعالج رباعي النواة (A73) مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت وذاكرة تخزين 32 جيجا بايت.

تعمل شاشات شاومي الجديدة (Xiaomi TV ES Pro 2022) بواسطة (Android TV 11) مع واجهة (PatchWall) من Xiaomi في الأعلى.