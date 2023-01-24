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ابتكار جديد.. "نظارات" تُساعد المسنّين على تخطّي شعور "الوحدة"

منذ 55 دقيقة
نظارات واقع معزز تساعد على العلاج النفسي للمسنين

نظارات واقع معزز تساعد على العلاج النفسي للمسنين

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مع تزايد أعداد المسنين في العالم، تسعى شركات تكنولوجية ناشئة لابتكار خدمات تفي باحتياجات كبار السن، منها شركة “ريند إيفر”، التي أعلنت عن إطلاقها تقنية الواقع المعزز من أجل مساعدة المسنين على الشعور بوحدة أقل، والآن لديها 600 ألف مستخدم.

وتم تصميم التطبيق كغرفة معيشة افتراضية حيث يمكن للعائلات “الالتقاء” وإلقاء نظرة على الصور وممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام أو التحدث معا.

وقال مسؤولو الشركة إنّ التجارب الافتراضية يمكن أن تظهر نتائج إيجابية هائلة، بخاصة بالنسبة للأشخاص المعزولين اجتماعيًا.

ويؤكد الخبراء أن بعض شركات التكنولوجيا تسعى للالتقاء مع احتياجات كبار السن من خلال تغيير طريقة تصميم أجهزتها وسط مقاومة الكثير من كبار السن للتكنولوجيا وعدم معرفتهم كيفية استخدامها.

ويعتقد الخبراء أن التكنولوجيا الآن جزءا لا يتجزأ من كيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض، ولا يمكن أن يتم تحييد المسنين عنها خصوصا أن هذه الفئة السكانية تتطور بشكل كبير وإن لم تساير التكنولوجيا فستكون في عزلة أكبر.

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