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ابتكار علمي جديد… مركبات كهربائية ذاتية القيادة لاستخدامها على سطح القمر

منذ 7 ساعات
سطح القمر

سطح القمر

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يتسارع علماء العالم لمواكبة التطور والعصر الحديث على كافة الصعد ما يعزز المنافسة لتحديث العلم.

وفي هذا المجال، تتعاون جنرال موتورز مع لوكهيد مارتن لإنتاج أفضل المركبات الكهربائية ذاتية القيادة للطرق الوعرة لاستخدامها على سطح القمر.
وما يزال المشروع الذي أُعلن عنه الأربعاء في مراحله الأولى، ولم يحظ بعد بأي أموال من وكالة ناسا.

إلا أن الهدف هو تصميم مركبات خفيفة، لكنها متينة ستسافر لمسافات أبعد وأسرع من الحوامات القمرية التي حملت رواد فضاء مهمة أبولو التابعة لناسا في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، حسبما قالت الشركتان.

وقال المدير السابق لوكالة ناسا كيرك شيرمان والذي يشغل الآن منصب نائب رئيس شركة لوكهيد مارتن لاستكشاف القمر: “التنقل سيفتح لنا القمر حقًا”.

وأطلقت وكالة ناسا العام الماضي دعوة لأفكار صناعية بشأن الحوامات الفضائية القمرية. وتهدف وكالة الفضاء إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول العام 2024، وهو الموعد النهائي الذي حدده البيت الأبيض السابق.

وسيتم تصميم المركبة في البداية لنقل اثنين من رواد الفضاء في وقت واحد، وفقًا لجيف رايدر، نائب رئيس جنرال موتورز.

وأظهر مقطع مصور ترويجي قصير للشركة عربة كبيرة ومفتوحة تتسارع فوق منحدرات القمر، مع وجود المزيد من المصابيح الأمامية.

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