ابتكار قفازات لنقل الإحساس لعالم ميتافيرس

ابتكر العلماء “مظهرًا” يتيح لك لمس الأشياء الافتراضية، حيث يعمل ما يسمى بجهاز WeTac الشبيه بالقفازات على تحسين الأنظمة الحالية الضخمة والمتشابكة مع الأسلاك.

ويتم ارتداء هذا القفاز في اليد، ويتميز بأنه رقيق وفائق النعومة، ويجمع بيانات الإحساس اللمسي المخصصة لتوفير لمسة حية تجربة في عالم الميتافيرس.

ويتمتع النظام المتكامل مع البشرة، بإمكانيات التطبيق في الألعاب والرياضة والتدريب على المهارات والأنشطة الاجتماعية وأجهزة التحكم الروبوتية عن بُعد.

وقال الدكتور يو زينغ، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الطبية الحيوية في الجامعة: “تتمتع ردود الفعل باللمس بإمكانات كبيرة، إلى جانب المعلومات المرئية والمسموعة، في الواقع الافتراضي (VR)”.

وأضاف: “لذلك واصلنا محاولة جعل الواجهة اللمسية أرق وأكثر نعومة وأكثر إحكامًا ولاسلكية، بحيث يمكن استخدامها بحرية على اليد، مثل الجلد الثاني”.

وتعتمد القفازات اللمسية الموجودة في الغالب على المضخات الضخمة وقنوات الهواء التي يتم تشغيلها والتحكم فيها من خلال مجموعة من الأسلاك والكابلات، ما يعيق بشدة التجربة الغامرة لمستخدمي الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR).

ويتغلب WeTac المطور حديثًا على هذه العيوب من خلال نظامه الكهربائي اللاسلكي الناعم فائق الدقة والمتكامل مع الجلد.

ويستخدم اتصالات لاسلكية منخفضة الطاقة من البلوتوث (BLE) وبطارية ليثيوم أيون صغيرة قابلة لإعادة الشحن، ويظهر مرونة كبيرة ويضمن ردود فعل فعالة في مختلف الأوضاع والإيماءات.