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ابتكار قمر صناعي يمكنه توليد الطاقة الشمسية من مدار الأرض

25 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 11:55 صباحًا
قمر صناعي

قمر صناعي

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ابتكرت البحرية الأمريكية قمرا صناعيا صغيرا يمكنه توليد الطاقة الشمسية من مدار الأرض، وبثها إلى أي مكان في العالم.

وأطلقت البحرية الأمريكية لوحة شمسية بحجم صندوق البيتزا مرتبطة بطائرة مسيرة في مايو/ أيار 2020، وهي تدور حول الأرض كل 90 دقيقة وتعمل على تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء كافية لتشغيل آيباد.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعتبر هذه التجربة المصغرة خطوة أولى في توليد الطاقة الشمسية من المدار قبل إرسالها إلى أي نقطة على وجه الأرض.

وصممت اللوحة الشمسية لالتقاط ضوء الشمس بقوة أعلى من الفضاء قبل أن يمر بالغلاف الجوي الذي يضعفه، الأمر الذي يمكن أن يكون حيويا في إنشاء شبكة طاقة لاسلكية عالمية جديدة.

وفي حين لم تكشف البحرية الأمريكية التي أجرت التجربة عن أي تفاصيل عن الجداول الزمنية أو تكاليف التكنولوجيا، فإن الخبراء يعتقدون أن التكنولوجيا التي تجمع بين بث الكهرباء عن بعد وتوليد الطاقة الشمسية، يمكن أن تسمح في المستقبل بإيصال الكهرباء إلى أي مكان في العالم دون الحاجة لبنية تحتية عملاقة ومكلفة على الأرض.

وقال بول جافي، الباحث الرئيسي في البرنامج المسمى ”برام“: ”على حد علمنا، هذه التجربة هي أول اختبار مداري للأجهزة المصممة خصيصا لتوليد الطاقة الشمسية في مدار الارض، ويمكن أن تلعب دورا ثوريا في مستقبلنا في مجال الطاقة“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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