ابتكار كاميرا تشبه العين البشرية … تنظر حولك وتراقبك أثناء مكالمات الفيديو

ابتكر مهندسون نموذجاً أولياً لكاميرا غريبة تشبه العين البشرية تماماً ، وأطلقوا عليها اسم Eyecam.

مستوحاة من الرسوم المتحركة ، يتمّ تعليق Eyecam بالجزء الأمامي من شاشة الكمبيوتر ويمكنها الالتفات إلى اليمين واليسار – وحتى الوميض – أثناء تتبع وجه كل فرد أثناء مكالمة فيديو.

للوهلة الأولى، تبدو واقعية بشكل مخيف، ابتداء من تجاعيد الجلد ، وصولاً إلى الشعر الذي يتكون منه الحاجبين والأوعية الحمراء فوق بياض العين.

إنّ Eyecam، التي تتكون من محركات محاطة بالسيليكون المطبوع ثلاثي الأبعاد، هي مفتوحة المصدر ، مما يعني أنه يمكنك إنشاء نسختك الخاصة في المنزل.

تم إنشاء Eyecam من قبل مارك تيسير وفريقه في مختبر Human-Computer Interaction في جامعة سارلاند، ألمانيا.

على غرار علم وظائف الأعضاء البشرية ، تتكون الكاميرا من ثلاثة أجزاء رئيسية، طبقة الجلد ، والجهاز العضلي الهيكلي (الروبوتية) ومقلة العين.

يتم وضع كاميرا صغيرة داخل المقلة ، تستشعر صورة عالية الدقة. هذه الكاميرا متصلة بـ Raspberry Pi Zero ويتم اكتشافها بواسطة الكمبيوتر ككاميرا ويب تقليدية للتوصيل والتشغيل.

مثل الإنسان ، تومض Eyecam دائماً وتتكيف الجفون ديناميكياً مع حركات مقلة العين، وفقاً لـتيسير.

يقول: “عندما تنظر Eyecam إلى الأعلى ، يفتح الجفن العلوي على نطاق واسع بينما يغلق الجفن السفلي تماماً”. يمكن أن تكون Eyecam مستقلة وتتفاعل من تلقاء نفسها مع المنبهات الخارجية ، مثل وجود المستخدمين أمامها.”

يقول تيسيرعلى موقعه على الإنترنت أن أجهزة الاستشعار موجودة في كل مكان ، لدرجة أننا أصبحنا غير مدركين لوجودها.

أصبحت كاميرات الكمبيوتر أصغر في السنوات ال 20 الماضية ، ومعظمها الآن على شكل دائرة صغيرة بالكاد ملحوظة في الجزء العلوي من أي جهاز.

تم الآن تصميم الأجهزة الأخرى التي تحتوي على معدات تسجيل مدمجة، مثل كاميرات الأمان للمنزل الذكي، بشكل متعمد بهدف الاندماج في محيطها.

وقد تم تصميم Eyecam لتقوم بعكس ذلك تماماً، في الواقع ، فإنها صممت لتعطي أي شخص يصادفها قليلاً من الصدمة.

يقول تيسير على موقعه على الإنترنت: “نحن محاطون بأجهزة استشعار”.

“وذلك عبر الكاميرات التي تراقبنا في الشارع ، وجوجل أو اليكسا الذين يستمعون لنا أو كاميرا الويب الموجودة في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بنا ، كلها تنظر إلينا باستمرار.

“لقد أصبحت الكاميرات شبه غير مرئيية ، ممزوجة في حياتنا اليومية ، لدرجة أننا أصبحنا لا ندرك وجودها وتوقفنا عن التشكيك في شكلها، وكيف تتصرف.”

تعتبر العيون البشرية ضرورية للتواصل، لذلك يمكن أن تساعد Eyecam المستخدمين في الحفاظ على اتصال العين أثناء مكالمات الفيديو اليومية.

يقول تيسير: “في حين أن كاميرات الويب تتشارك الغاية نفسها مع العين البشرية، من جهة تأمين الرؤية، ولكنها ليست معبرة ، ولا تنقل التأثير والانفعالات كما تفعل العيون البشرية”.

“من خلال النظرات، يمكننا إدراك السعادة أو الغضب أو الملل أو التعب. تتحرك العيون عندما يكون شخص ما فضولياً وتبدأ مباشرة في الحفاظ على التركيز.

“نحن على دراية بإشارات التفاعل هذه التي تؤثر على سلوكنا الاجتماعي. تعيد Eyecam الجوانب العاطفية للعين في الكاميرا.”

قام تيسير بتأليف ورقة بحثية حول الجهاز مع زملائه ، في حين يتوفر مستودع المصدر المفتوح على موقعه على الويب.