ابتكار محرك يعمل بالطاقة النووية يمكنه الوصول للمريخ في 3 أشهر

تمكنت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ ، ابتكار محرك يعمل بالطاقة النووية يمكنه الوصول إلى كوكب المريخ في غضون 3 أشهر ، وذلك ضمن خطط ناسا إلى إرسال أول طاقم رواد فضاء إلى الكوكب الأحمر بحلول 2030 .

تبلغ المسافة بين الأرض والمريخ أكثر من 40 مليون ميل، وهي رحلة تستغرق 7 أشهر بأحدث المحركات المتاحة حاليا، ولكن المحرك الجديد من شأنه أن يخفض هذه المدة إلى 3 أشهر فقط.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعمل شركة Ultra Safe Nuclear Technologies، وهي شركة تقنية تتخذ من مدينة سياتل مقرًا لها، على تطوير محرك يعمل بالطاقة النووية، والذي تدعي أنه أكثر أمانًا وموثوقية من محرك الدفع النووي السابق، كما أنه بضعف كفاءة صواريخ الدفع الكيميائي.

يستخدم النظام وقودا مخصصًا مصممًا بيورانيوم منخفض التخصيب عالي المستوى؛ تقول الشركة إنه أكثر قوة من الوقود النووي التقليدي، ويمكن أن يعمل بدرجات حرارة عالية.

وعلى الرغم من أن هذا التصميم قد تم إنشاؤه لوكالة ”ناسا“، إلا أن الشركة أشارت إلى أنه يمكن استخدامه للكيانات التجارية لنقل السياح إلى كواكب أخرى في نصف الوقت.

وسلمت الشركة صور التصميم وتفاصيله مؤخراً إلى وكالة ناسا، والتي تعتقد أنه يمكن أن يهيمن على السوق مع وصول الصواريخ الكيميائية الحالية إلى حدها الأقصى، مما يرجح اعتماد الرحلة إلى المريخ على الصواريخ النووية.

وقال الدكتور مايكل إياديس، المهندس الرئيسي في الشركة: ”نريد الريادة في الجهود الرامية إلى فتح آفاق جديدة في الفضاء، والقيام بذلك بسرعة وأمان، فمحركنا يزيد من استخدام التكنولوجيا التي أثبتت جدواها، وله قدرة دفع أكثر من ضعف النظم الكيميائية، كما أنه لا يتسم بنقاط ضعف الدفع النووي التقليدي“.