توصل باحثون أميركيون إلى ابتكار مذهل لمعالجة وتنقية المياه الملوثة “في أسرع وقت”، مقارنة بأدوات وطرق المعالجة التقليدية ‏الأخرى‎.‎

وذكر الباحثون، في دراستهم المنشورة مؤخراً بالمجلة العلمية “أدفانسد ماتريالز”، أن هذا الابتكار يراعي عدم إنتاج ملوثات ناتجة عن ‏استخدامه عبر “قرص هيدروجيل‎”.‎

ويقول الباحثون إنه هذا الابتكار قادر على تنقية المياه الملوثة بسرعة قياسية؛ إذ “يكفي القرص الواحد لتطهير لتر كامل من مياه النهر، ‏ما يجعله آمناً للشرب في غضون ساعة أو أقل”، وذلك من خلال تصميم هلاميات مائية مضادة للبكتيريا‎ (ABHs) ‎مع مولدات ‏بيروكسيد الهيدروجين على المستوى الجزيئي التي تدعم الكاتيكول (مركب عضوي) وجزيئات الكربون المنشط الكينون لمعالجة المياه ‏بشكل فعال‎.‎

وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أنه بحلول عام 2025 “سيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من نقص المياه”، ‏وذلك في الوقت الذي يعاني فيه حالياً ثلث سكان العالم من عدم توافر المياه النظيفة‎.‎