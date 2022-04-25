الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ابوظبي تمنح كراكن ترخيصا لتشغيل منصة تبادل العملات الرقمية

25 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2022 12:29 مساءً
العملات الرقمية

العملات الرقمية

A A A
طباعة المقال

أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم الإثنين أنه منح الترخيص لمجموعة كراكن لتشغيل منصة لتبادل الأصول الافتراضية في المنطقة الحرة المالية.

وقال إن كراكن هي أول مجموعة عالمية لتبادل الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة تحصل على ترخيص مالي كامل من سوق أبوظبي العالمي.
تهدف شركة كراكن مينا (لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) إلى توفير آلية الوصول إلى الأصول الافتراضية من خلال التمويل المنظم والتداول وخدمات الحفظ بالدرهم الإماراتي.

قدم سوق أبوظبي العالمي إطارا تنظيميا للأصول الافتراضية في عام 2018، ومنذ ذلك الحين رسخ مكانته كمركز عالمي رائد ومنصة أعمال لأنشطة الأصول الافتراضية للشركات المحلية والإقليمية والدولية.

تجتذب دبي، مركز الأعمال الرئيسي في الإمارات، أيضا شركات العملات الرقمية إذ أصدرت أول قانون لها ينظم الأصول الرقمية وشكلت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية للإشراف على القطاع في مارس آذار.

تأسست مجموعة كراكن عام 2011، وهي تخدم أكثر من تسعة ملايين عميل في 60 دولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

مقبرة رومانية قديمة- أرشيفية
تركيا.. اكتشاف مقبرة رومانية قديمة عمرها حوالي 1600 عام
روزي
"امرأة رقمية" تغني وترقص كالإنسان ولديها 130 ألف متابع على انستغرام
آبل باي
آبل تتيح استخدام "آبل باي" لمتصفحات إيدج وكروم وفايرفوكس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نوح زعيتر
توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
حسن نصر الله
نصر الله: درسنا ورأينا واتخذنا هذا القرار.. تكليفي من الله!!