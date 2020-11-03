اتبع هذه الخطوات لتحصل على اشتراك مجاني في Apple TV Plus لمدة عام

عرض مميز تقدمه شركة آبل لمستخدميها، حيث يمكن للعديد من الأشخاص الاشتراك مجانًا لمدة عام كامل في خدمة (Apple TV Plus) عند شراء جهاز جديد من آبل ابتداءً من شهر سبتمبر الماضي، ويشمل ذلك: آيفون، وآيباد، وآيبود iPod، وماك، وجهاز Apple TV. سيظهر العرض تلقائيًا لأولئك المؤهلين (راجع الشروط والأحكام الكاملة هنا). وبالنسبة لأولئك الذين استفادوا سابقًا من عام مجاني بدأ في شهر سبتمبر عام 2019، سيتم تمديده لمدة ثلاثة أشهر.

تقدم خدمة (Apple TV Plus) أعلى جودة لبث الفيديو وهي بدقة 4K HDR، ويمكنك مشاهدة المحتوى في الخدمة عبر جميع أجهزتك والمتابعة من حيث توقفت في أي جهاز، وذلك من خلال تطبيق (Apple TV) الذي يأتي مثبّتًا سابقًا في جميع أجهزة آبل ما عليك سوى فتح التطبيق والنقر على اسم الخدمة لتبدأ بالاستمتاع بالعروض والأفلام.

يمكنك أيضًا مشاهدة خدمة (Apple TV Plus) من خلال منصات البث عبر الإنترنت، مثل: Amazon Fire TV، و Roku، أو من خلال أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج و LG، أو من خلال تطبيق (Apple TV) في أجهزة التلفاز الأخرى التي تدعم AirPlay، أو يمكنك المشاهدة عبر الإنترنت من خلال موقع tv.apple.com.

إليك كيفية تفعيل الاشتراك المجاني لمدة عام في خدمة (Apple TV Plus):

شغل جهازك الجديد سواء كان آيفون أو آيباد أو ماك أو أي جهاز آخر من آبل.

سجل الدخول باستخدام (مُعرّف آبل) Apple ID الخاص بك، وتأكد من أن الجهاز يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص به.

افتح تطبيق TV في الجهاز.

قد ترى نافذة تطالبك بتفعيل اشتراك لمدة عام مجانًا، وإن لم تظهر اضغط على أي عرض أصلي جديد من آبل، ثم اختر (الاستمتاع لمدة عام مجانًا) Enjoy 1 Year Free.

اضغط على خيار (متابعة) Continue لاستكمال التسجيل في الخدمة، حيث سيُطلب منك تأكيد هويتك عبر (بصمة الإصبع) Touch ID، أو (التعرف على الوجه) Face ID وكذلك إدخال بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك إن لم تكن مسجلة بالفعل، ولن يتم خصم شيء منها لمدة عام كامل، ولكن بمجرد انتهاء العام سيتم محاسبتك بتكلفة الاشتراك الشهري العادية، ويمكنك إلغاء الاشتراك قبل انتهاء العام إذا لم تعجبك الخدمة.

بمجرد الانتهاء من خطوات التسجيل، ستظهر لك رسالة لتأكيد التسجيل، ويمكنك السحب لأسفل لمشاهدة المزيد من عروض (Apple TV Plus).

ويبلغ سعر الاشتراك في الخدمة 5 دولارات شهريًا، ويمكنك التجربة مجانًا لمدة 7 أيام. كما يدعم هذا الاشتراك ميزة المشاركة العائلية، حيث يمكنك مشاركة اشتراكك مع ما يصل إلى خمسة أفراد من عائلتك.