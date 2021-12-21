اتفاق "تاريخي" بين حكومة دبي و "بينانس" لدعم الأصول الرقمية

وقعت منصة تداول العملات المشفرة، بينانس، اتفاق تعاون مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي، لتسريع إنشاء مركز جديد للأصول الرقمية العالمية في دبي، وفقاً لبيان صادر عن الشركة، اليوم الثلاثاء.

تنص الاتفاقية على دعم منصة بينانس للمركز، لتأسيس أفضل منظومة لقطاع الأصول الرقمية في العالم.

المركز الحكومي، قال في بيان، أمس الإثنين، إنه تم اعتماد تحويل مركز دبي التجاري العالمي لمنطقة متكاملة تدعم تنظيم الرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها في الإمارة، وذلك ضمن التوجهات الاقتصادية الجديدة لحكومة دبي في خلق قطاعات اقتصادية مستقبلية.

الرئيس التنفيذي للمنصة تشانغ بينغ زاو قال: “من خلال موقعنا الريادي وخبرتنا إلى جانب الرؤية بعيدة المدى لدبي نعتزم تطوير إطار عمل تنظيمي ملائم لطبيعة الأصول الرقمية سريعة التحرك والتطور”.

تعد بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، حيث يتم تداول نحو 80 مليار دولار على المنصة يومياً عبر 28 مليون مستخدم، في حين بلغت التداولات على المنصة في 2021 نحو 7.7 تريليون دولار.

المنصة ذكرت في البيان، أنها تعتزم تقييم تطور الإطار التنظيمي للأصول الرقيمة في دبي، مستهدفة مساعدة بورصات العملات المشفرة والشركات التي تقدم خدمات بلوك تشين وDistributed Ledger Technology (DLT) ومجموعة واسعة من العملات والأصول الرقمية لتصبح مرخصة في دبي.

في أكتوبر الماضي، قام تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “بينانس” بشراء أول منزل له في دبي. وصرح لـ”بلومبرغ” الشهر الماضي أنه اشترى العقار لإظهار ارتباط “بينانس” بالمدينة التي وصفها بأنها “مؤيدة تماماً للعملات المشفرة”.

سيقوم مركز دبي التجاري العالمي بالعمل مع القطاع الخاص والجهات المعنية لبناء منظومة تشريعية ورقابية نموذجية للأصول الرقمية، وصياغة معايير صارمة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتتبع مسارات التعاملات عبر الحدود.

كانت مصادر مطلعة قد كشفت لصحيفة “بيزنس تايمز” السنغافورية، أن تشاو عقد لقاءات مع رؤساء مركز دبي للبلوكتشين وقسم جرائم الأصول المشفرة في شرطة دبي.