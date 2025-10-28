اتفاق جديد مع مايكروسوفت يقيم أوبن إيه.آي عند 500 مليار دولار

توصلت مايكروسوفت وأوبن إيه.آي إلى اتفاق يتيح لمطور روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي بإجراء إعادة الهيكلة لتصبح شركة ذات منفعة عامة، مما يجعل تقييم أوبن إيه.آي عند 500 مليار دولار ويعطيها مزيدا من الحرية في تشغيل أعمالها.

يزيل الاتفاق عقبة رئيسية كانت تقوض جمع أوبن إيه.آي لرأس المال منذ 2019 عندما وقعت اتفاقية مع مايكروسوفت منحت بموجبها عملاق التكنولوجيا حقوقا على جزء كبير من أعمال أوبن إيه.آي مقابل خدمات الحوسبة السحابية باهظة الثمن اللازمة لتنفيذها.

ومع ازدياد شعبية خدمة تشات جي.بي.تي بشكل كبير، صارت هذه القيود مصدرا ملحوظا للتوتر بين الشركتين.

وستستحوذ مايكروسوفت على حصة تقدر بنحو 135 مليار دولار، أي 27 بالمئة، في أوبن إيه.آي، التي ستديرها منظمة أوبن إيه.آي غير الربحية. واستثمرت مايكروسوفت 13.8 مليار دولار في أوبن إيه.آي، وتشير الصفقة التي جرى إبرامها اليوم إلى تحقيق مايكروسوفت نحو عشرة أمثال استثمارها.

وقفز سهم مايكروسوفت 2.5 بالمئة عقب الاتفاق، مما جعل قيمتها السوقية تتجاوز أربعة تريليونات دولار مرة أخرى.

وترتبط الشركتان بعقد حتى عام 2032 على الأقل، من خلال عقد حوسبة سحابية ضخم، مع احتفاظ مايكروسوفت ببعض الحقوق في منتجات ونماذج أوبن إيه.آي حتى ذلك الحين، حتى لو وصلت أوبن إيه.آي إلى مستوى الذكاء الاصطناعي العام، وهو المستوى الذي يمكن أن تضاهي فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي الإنسان البالغ المتعلم.

وقالت مايكروسوفت إنها أبرمت اتفاقا مع أوبن إيه.آي، تشتري بموجبه الشركة المطورة لتشات جي.بي.تي خدمات منصة آزور للحوسبة السحابية بقيمة تبلغ 250 مليار دولار. وفي المقابل، لن تحتفظ مايكروسوفت بعد الآن ببند الأولوية في الشراء لتقديم خدمات الحوسبة إلى أوبن إيه.آي.