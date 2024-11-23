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اتفاق محتمل بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن رسوم السيارات الكهربائية

منذ 7 ساعات
السيارات الكهربائية- تعبيرية

السيارات الكهربائية- تعبيرية

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صرح رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لقناة تلفزيونية ألمانية إن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى التكتل.

وقال بيرن لانجه، لقناة (إن-تي.في)، دون الخوض في تفاصيل “نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار”.

وأضاف “من شأن هذا أن يقضي على اختلال المنافسة من خلال الدعم غير العادل، وهو السبب الذي دفع إلى فرض هذه الرسوم الجمركية في الأصل”.

وقالت وكالة رويترز، التي أوردت الخبر، أنه لم يتسنَّ التواصل مع المفوضية الأوروبية للحصول على تعليق حتى الآن.

وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، إلى ما يصل إلى 45.3%، في إطار أهم تحقيقات تجارية يجريها، وهي الخطوة التي أحدثت انقساما داخل أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.

وفرض التكتل الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لمواجهة ما يقول إنه دعم غير عادل يشمل تمويلا تفضيليا ومنحا، بالإضافة إلى أراض وبطاريات ومواد خام بأسعار أقل من أسعار السوق.

ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية بإمكانية تجنب نزاع تجاري، وذلك نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.

وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء “الحمائي” و”التعسفي”، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.

ونهاية الشهر الماضي، أعربت الصين عن رفضها فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية.

وقال حينها متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن “الصين لا توافق على القرار الأوروبي، وقدمت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية..”، مضيفا أن الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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