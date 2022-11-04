اجتماع لنواب طرابلس بحث ملف الأبنية الآيلة للسقوط في المدينة

قد نواب طرابلس اجتماعهم الدوري، وانضم اليه، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، المدير العام لمياه لبنان الشمالي خالد عبيد، المدير العام لشركة قاديشا عبد الرحمن مواس، رئيس مصلحة الصحة الدكتور سعد الله صابونة، طبيب القضاء الدكتور ربيع أمون والمهندس فادي بيضون.

خصص الاجتماع للبحث في موضوع الابنية المتصدعة الآيلة للسقوط في طرابلس والاجراءات المتخذة لمواجهة انتشار وباء الكوليرا وتأمين الكهرباء لمنع انقطاع المياه عن طرابلس.

وصدر عن المجتمعين بيان تلاه النائب اشرف ريفي جاء فيه:

“بداية يتوجه المجتمعون بالعزاء لاهل الشابة ماغي المحمود واهل طرابلس راجين المولى عزوجل أن يتغمدها برحمته ويلهم اهلها الصبر والسلوان.

ناقش المجتمعون موضوع الأبنية الآيلة للسقوط واستمعوا الى شرح مفصل من المهندس بيضون الذي أكد وجود عدد كبير من العقارات في طرابلس مهددة بالسقوط، وانه بناء لطلب نواب طرابلس اعد مشروعا لبناء مجمع سكني موقت ينتقل اليه اصحاب المباني المتصدعة ريثما يتم اعادة تاهيل منازلهم واعادتهم اليها، كاشفا عن وجود ارض مساحتها 18 الف متر مربع في زيتون ابي سمراء تعود ملكيتها لبلدية طرابلس بالامكان الاستفادة منها لتشييد المشروع عليها.

مداخلة معوض

وفي هذا السياق، كانت مداخلة للنائب ميشال معوض الذي انضم الى الاجتماع اكد فيها ان “مؤسسة رينه معوض تعتبر نفسها معنية بهذا المشروع ومستعدة للمساهمة بكل امكاناتها لانجاحه والحؤول دون وقوع كارثة في طرابلس”، لافتا الى ان “مؤسسة معوض لديها خبرة في هذا المجال وقد سبق ان ساهمت بمشروع مماثل في بيروت”.

واتفق النواب على تشكيل لجنة من الاخصائيين لمتابعة تفاصيل هذا المشروع ودراسة امكانية تنفيذه واجراء الكشف السريع على ابنية المدارس التي تواجه مشاكل هندسية والتواصل مع وزارة التربية لاتخاذ الخطوات العملية في هذا المجال.

وعن موضوع انتشار الكوليرا، أكد الدكتور صابونة “ان مصلحة الصحة في الشمال قامت بالتعاون مع بلدية طرابلس والجمعيات الاهلية بوضع خطة لمواجهة انتشار وباء الكوليرا وقامت بفحص مياه المدينة، واتخذت كل الاجراءات العملية لمواجهة انتشار الفيروس”.

عبيد

بدوره، خالد عبيد اكد بعد اتصال اجراه خلال الجلسة بالسيد نبيل رزق من منظمة اليونيسف، “ان المنظمة ستعمل على درس موضوع اعادة احياء مشروع تاهيل الشبكة في باب التبانة – جبل محسن وربطها بالشبكة الجديدة، ضمن برنامج “تغطية سلامة المياه”.

ودعا المجتمعون القوى الأمنية “لتكثيف دورياتها والعمل على مكافحة السرقات بجميع انواعها لا سيما الكابلات الكهربائية التي تهدد بانقطاع التيار الكهربائي عن احياء عدة في المدينة.

وأعرب المجتمعون عن “تأييدهم لما صدر عن قائد الجيش بانه لن يسمح باي مساس بامن البلد وانه معني بصون الاستقرار والسلم الأهلي”.

وختاما، أكد المجتمعون “ان اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمتابعة قضايا المدينة وخدمة اهلها”.