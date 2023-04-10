احتفالًا بتوحيد المملكة.. "أودي" تطرح إصدارًا خاصًا يعكس الفخامة والسلطة

احتفالاً بمرور 93 عامًا على توحيد المملكة، أطلقت أودي السعودية إصدارًا حصريًا ومحدودًا من مجموعتها الفاخرة من سيارات سيدان وSUV، حيث تطرح الشركة 93 سيارة حصرية.

المجموعة الفاخرة من الإصدار الخاص بالمملكة تحتوي من أربعة طرازات مختارة بعناية لتتماشى مع المتطلبات الراقية في المملكة العربية السعودية، حيث تم اختيار سيارتي S6 وS7 سيدان لمحركاتها الرياضية فائقة الأداء.

كما تم اختيار سيارة A8 L التي يعكس تصميمها الجديد المكانة والسلطة، ويتميز بمزيد من الفخامة والرفاهية، حيث تجمع السيارة بين أعلى مستويات الراحة ومتعة القيادة الرياضية ورحابة المقصورة والمساحة الواسعة في المقاعد الخلفية. وتكتمل مجموعة سيارات الإصدار الخاص بالمملكة بسيارة Q8 التي تتميز بالخطوط الانسيابية الواضحة لسيارات كوبيه الرياضية ورحابة سيارات SUV.

إضافة إلى ذلك، تتميز سيارات الإصدار الخاص بالمملكة بمواصفات فريدة، حيث يتوفر لها اللون الخارجي “Goodwood green” الحصري والمستوحى من العلم السعودي مع كسوة مقاعدها بالجلد كتجهيز أساسي.

وتأتي الطرازات أيضاً بتصميم خاص لعتبات الأبواب كما تم تطريز مساند الرأس بخريطة المملكة العربية السعودية، ونقوش على سجاد الأرضية في المقدمة باللون الأخضر مستوحاة من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى والإضاءة الترحيبية في الأبواب وكذلك على زجاج النوافذ الخلفية.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: “يعكس هذا الإصدار الخاص بالمملكة التزام أودي بالتميز والابتكار، حيث تجمع بين الفخامة والرياضية والحصرية مع الاعتزاز الكبير بالتراث الثقافي للمملكة. ويسرنا تقديم هذه الطرازات المحدودة تكريماً لأصحاب الرؤى الذين شكلوا المستقبل المشرق للمملكة العربية السعودية. وتسعى أودي لتقديم تجارب قيادة استثنائية والتواصل مع عملائها والارتباط بتراثهم من خلال عناصر التصميم المميزة والتجهيزات الخاصة التي توفرها في هذا الإصدار الحصري”.

وبهذه المناسبة قال عبد العزيز مولا، المدير العام لأودي في المملكة العربية السعودية: “يمثل طرح هذه المجموعة الفاخرة والمحدودة من الطرازات تقديراً وتكريماً لتراث المملكة العربية السعودية، ويسرنا إطلاق هذه المجموعة في يوم التأسيس السعودي”.

ومن جانبه، قال فرقان أحمد، مدير تسويق أودي في المملكة العربية السعودية: “إن إصدار المملكة هو أول إصدار خاص لمجموعة طرازات أودي المصممة خصيصاً للمملكة العربية السعودية والمستوحاة من تراثها، وهو مشروع يعكس شغف أودي السعودية بالاحتفال بذكرى علامتها التجارية في المملكة والإرث الذي يستحق هذا التكريم المهم، كما يعد احتفالاً فريداً لكل من يمتلك واحدة من 93 سيارة حصرية. ويسرنا بهذه المناسبة أن نقدم لكل عميل يشتري سيارة جديدة من إصدار المملكة مجموعة هدايا مصممة خصيصاً من العلامة التجارية السعودية الفاخرة “عذيَّة”.