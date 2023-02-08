احذر فتحها.. رسائل تسرق حسابك على فيسبوك وإنستغرام

خلال الفترة الأخيرة، يعمل الهاكرز على تغيير طرق اختراق حسابات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غالباً ما يحاولون الحصول على بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى الحسابات أو المعلومات الشخصية أو معلومات البنك وبطاقة الائتمان.

ووفقاً لموقع “واليز أون لاين”، يحتاج المستخدمون إلى توخي الحذر لتجنب عمليات الاحتيال الأكثر تعقيداً، حيث حددت “ليز فيجرر”، الخبيرة في الأمن السيبراني أكثر عمليات الاحتيال شيوعاً على فيسبوك وإنستغرام مؤخراً وكيفية تجنبها.

وحذرت “فيجرر” من أن الهاكرز استخدموا عدداً كبيراً وغير تقليدياً من الحيل لاختراق فيسبوك وإنستغرام، وكانت هذه هي الأكثر شيوعاً في الفترة الأخيرة:

خدع التصيد الاحتيالي

وتشمل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة على روابط، وتقوم بتحميل برامج ضارة أو التقاط بيانات اعتماد تسجيل الدخول على مواقع الويب المخادعة.

عروض العمل

وهي عبارة عن مطالبات مصممة للحصول على معلومات شخصية أو أموال من الضحية، بما في ذلك عروضاً وهمية تتضمن رواتب خيالية لا تتناسب مع عرض الوظيفة المطلوب.

الرومانسية

يجد المستخدمون أحياناً رسائل معينة تحمل مستوى رومانسي تحاول خلق اهتمام للمستخدمين ولكن يكون غرضها سرقة المال من الضحية.

الاختبارات والألعاب

تكون عبارة عن رسائل مصممة لاستنباط المعلومات الشخصية في الإجابات من خلال نوع المعلومات التي قد يستخدمها الأشخاص لإنشاء كلمات مرور أو الإجابة عن أسئلة الأمان لحساباتهم عبر الإنترنت.

التبرعات الخيرية

تقوم مثل هذه الرسائل صادرة من جمعيات خيرية وهمية أو إنشاء جمعيات للحصول على تبرعات في أوقات الكوارث، باستخدام مواقع مثل “جو فاوند مي”.

كيفية تجنب الاحتيال على فيسبوك وإنستغرام

1- تأمين إعدادات الخصوصية الخاصة بك

ولحماية خصوصيتك على إنستغرام، اضبط حسابك على “خاص” حتى يتمكن المتابعون الذين توافق عليهم فقط من رؤية منشوراتك وإبداء التعليقات وإرسال رسائل مباشرة إليك، أما بالنسبة لـ فيسبوك فيمكنك إخفاء كل شيء تقريباً عن الأشخاص خارج قائمة أصدقائك من خلال الإعدادات الخاصة بك.

2- استخدم كلمات مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية

وتتمثل إحدى أسهل الطرق لمنع عمليات تسجيل الدخول غير المرغوب فيها على حساباتك في استخدام كلمات مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية، وفي أي وقت يحاول شخص ما تسجيل الدخول من موقع أو جهاز غير معروف، سيتعين عليه أيضًا إدخال رمز لمرة واحدة بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلتين إلى هاتفك.

3- تتبع تطبيقات الطرف الثالث

من المحتمل أنك قمت بتوصيل عدد من تطبيقات الجهات الخارجية بحسابي إنستغرام وفيسبوك، حيث يجب عليك مراجعة هذه التطبيقات بانتظام للتأكد من عدم إجراء اتصالات مشبوهة، وحذف أي اتصالات لا تعرفها أو لم تعد تستخدمها.

4- اشترِ فقط من ملفات التعريف وحسابات العلامات التجارية التي تم التحقق منها

قبل أن تشتري أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي، تحقق للتأكد من التحقق من الحساب الذي تتعامل معه، ويتم التحقق من جميع العلامات التجارية الشرعية على إنستغرام وفيسبوك بعلامة الاختيار الزرقاء الموثقة.

5- ابحث بانتظام عن حسابات باسمك

لتجنب الضرر الذي يلحقه شخص ما عن طريق سرقة هويتك أو انتحال حساباتك واستخدام هذه الحسابات المزيفة بشكل ضار، داوم على البحث بانتظام في إنستغرام وفيسبوك عن اسمك، حيث يستغرق هذا دقيقة واحدة فقط، وهي طريقة سهلة للتعرف على حسابات المحتالين والإبلاغ عنها.