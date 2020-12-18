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اختبروا الماكياج قبل الشراء … ميزة “ساحرة” من غوغل

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2020 11:58 مساءً
شركة غوغل

شركة غوغل

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أطلقت شركة غوغل العملاقة ميزة “ساحرة” تمكن المستخدم من تجربة المكياج قبل الشراء عبر تقنية “الواقع المعزز”.

وتعاونت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مع شركات التجميل “مودي فيس” و”برفيكت كورب”، اللتين تقفان خلف العديد من تقنيات التجميل بـ”الواقع المعزز”، لإطلاق ميزة تجربة أدوات الماكياج عند البحث عنها.

وستمنح الميزة الجديدة الفتيات والسيدات إمكانية الوصول إلى “ماكياج افتراضي” تابع لعلامة “لوريال” التي تمتلك شركات تجميل عالمية مثل “مودي فيس” و”ماك”، عند بحثهن عن منتجات منها، مثل أحمر الشفاه وظلال العيون.

وتتوافر ميزة اختبر أدوات الماكياج عبر تطبيقي “غوغل” أو “غوغل كروم”، ويمكن تجربتها إما على عارضين يظهرون على شاشة الهاتف، أو على المستخدم نفسه ولكن بعد فتح كاميرا هاتفه الذكي.

وتعتبر الميزة الجديدة جزءا من جهود “غوغل” الأوسع نطاقا في الاستثمار العام في التسوق عبر الإنترنت، كما أنها تدعم استمرار تحركاتها لفتح خدمة “غوغل شوبنغ” الخاصة بالتسوق لمزيد من بائعي التجزئة.

يشار إلى أن شركة “غوغل” بدأت في الأشهر الماضية في إطلاق خدمات تعتمد على “الواقع المعزز” في خانة البحث لديها، ومنها الحيوانات ثلاثية الأبعاد.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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