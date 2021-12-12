اختراع بسيط قد يساعد 2.5 مليون إنسان يعانون من ضعف البصر

تمكن علماء من تطوير طريقة جديدة لصنع العدسات الطبية بشكل قد يسهل حصول 2.5 مليون إنسان يعانون من ضعف البصر على نظارات بشكل أسهل من قبل، وفق ما ينقل تقرير من صحيفة إسرائيلية.

وتشير صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إلى أن التقنية الجديدة قد تجعل صنع العدسات البصرية أرخص من تكلفتها الحالية.

وتتمثل الفكرة في صنع العدسات من مادة “البوليمر” التي تتصلب تحت الأشعة البنفسجية وتصبح عدسة صلبة.

ولمدة 300 سنة يتم صنع العدسات الطبية بنفس الطريقة، لكن دراسة العلماء الإسرائيليين تظهر أنه يمكن صنع عدسات من “بوليمير” رخيص، وفي متناول الجميع.

وتوصل الباحثون إلى أنه يمكن صنع عدسات من “البوليمير” في حال إبعاده عن الجاذبية، وأجروا تجاربهم في غرف يغيب عنها تأثير الجاذبية.

ونشر الباحثون نتائج اختباراتهم في مجلة “فلو” التي تعنى بتجارب تطبيق “مكانيكا السوائل”.

و البوليمير هو مركب ذو وزن جزيئي مرتفع، بحسب التفسير العلمي، وقد يتكون من مواد عضوية معدنية، وقد تكون طبيعية أو اصطناعية في أصلها.

ويذكر أن مادة “البوليمر” باتت تستخدم كثيرا في استخدامات الحياة اليومية خاصة المنتجات اللاصقة.

وبجانب استخدامه في صنع العدسات البصرية بشكل أرخص يشير الباحثون إلى أن “البوليمير” يمكن استخداكه في صناعة “تلسكوبات” لاستكشاف الكواكب البعيدة عن الأرض.

ويقول التقرير إن وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، تأخد أبحاث “البوليمير” بمحمل الجد”، ويجري فريق من المهندسين والعلماء تجارب بهذالخصوص.