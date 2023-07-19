اختراع جديد.. هل سمعت من قبل عن الهاتف السجادة!؟

تعتزم شركة آبل تسجيل براءة اختراع جديدة لجذب مستخدمين جدد ولتجعل من هاتفها الشهير “آيفون” قابلا للدوران ليبدو مثل السجادة أو لفافة ورق، تزامناً مع اتنافس شركات الهاتف العالمية في إطلاق هواتفها القابلة للطيّ.

وتنحني شاشة الهاتف الرفيعة، وفقا لبراء الاختراع، عند محاور معينة، يضم الجهاز المستقبلي طبقة حماية من الزجاج لحماية الواجهة من الخدوش وأي أضرار أخرى تلحق به مع تكرار عمليات فتحه وإغلاقه.

وارتأت براءة الاختراع أن تضيف طلاءات إلى الطبقة الخارجية ضد الضباب والانعكاس والكهرباء الساكنة.

يذكر أنه من المزمع أن تطلق “أبل” هاتفها الجديد “آيفون 15” في سبتمبر المقبل، لكن لا يتوقع أن يظهر “الهاتف السجادة” في هذا الحدث المنتظر، فأقرب موعد ممكن هو عام 2024.

ورغم ذلك، فقد حصلت شركة “أبل” على العديد من براءات الاختراع التي لم تتحول أبدا إلى تقنيات حقيقية، وبغض النظر عن ذلك، فإن الابتكار الجديد يمكن أن يمثل نافذة لما سيكون عليه شكل الهواتف في المستقبل.

يشار إلى أن الهيئة المسؤولة عن براءات الاختراع كانت قد نشرت قبل أيام عن براءة الاختراع هذه، علما أن القائمين عليها قدموا طلبا بشأنها في نوفمبر الماضي.

وضمنت براءة الاختراع هاتف “آيفون” والحاسوب اللوحي “آيباد” كمرشحين محتملين لهذه التقنية.