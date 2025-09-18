ارتفاع الإصابات بالأميبا آكلة الدماغ يثير قلقا في كيرالا الهندية

أدى ارتفاع حالات الإصابة بنوع نادر لكنه مميت من التهاب الدماغ إلى إعلان حالة التأهب في ولاية كيرالا بجنوب الهند، إذ دفع السلطات إلى تكثيف الفحوصات في مواجهة ما وصفته بتحد خطير للصحة العامة.

وقالت فينا جورج وزيرة الصحة في كيرالا للمجلس التشريعي للولاية أمس الأربعاء إن الولاية سجلت منذ بداية العام نحو 69 إصابة بالتهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي، من بينها 19 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالنيجلرية الدجاجية، المعروفة بالأميبا “آكلة الدماغ”.

ووقعت ثلاث حالات وفاة خلال الشهر الماضي، منها حالة لرضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

ونقلت قناة إن.دي.تي.في الإخبارية عن الوزيرة قولها “على عكس العام الماضي، لم نسجل أي حالات تفش مرتبطة بمصدر مياه واحد. إنها حالات فردية معزولة، مما زاد من تعقيد تحقيقاتنا الوبائية”.

وأضافت القناة أن ولاية كيرالا أبلغت في العام الماضي عن 36 إصابة بالتهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي، وتسع وفيات.

وأظهرت وثيقة صادرة عن حكومة ولاية كيرالا أن التهاب الدماغ الأميبي هو عدوى نادرة ولكنها مميتة تصيب الجهاز العصبي المركزي وتسببها أميبا حرة تعيش في المياه العذبة مثل البحيرات والأنهار.

وكشفت قناة إن.دي.تي.في أن الحكومة بدأت في تطهير الآبار وخزانات المياه والمناطق العامة المخصصة للاستحمام بالإضافة إلى المواقع التي يُرجح أن يسبح فيها الناس أو يتعرضوا للأميبا فيها.

وذكرت الحكومة في الوثيقة التي نشرت العام الماضي أن “تغير المناخ الذي يرفع درجة حرارة المياه والحرارة التي تدفع المزيد من الناس إلى استخدام المياه لأغراض ترفيهية من المرجح أن يزيد ذلك من فرص الإصابة بهذا… المرض”.