ارتفاع جماعي في أسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية ارتفاعا جماعيا بقيادة بيتكوين خلال تعاملات، الإثنين.

ونجحت عملة بيتكوين في الحفاظ على مسارها المتصاعد بتجاوز سعرها لحاجز 28 ألف دولار خلال التعاملات الصباحية اليوم.

وبشكل عام، استقرت القيمة السوقية للعملات الرقمية على 1.17 تريليون دولار.

كما استقرت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 29.68 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأثنين 10 أبريل/نيسان بنسبة 1.03% إلى 28.29 ألف دولار للوحدة الواحدة.

واستقرت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم على 540 مليار دولار، في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع سعر وحدة بيتكوين بنسبة 2.25% بحسب بيانات موقع “إنفيستينغ”.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وشمل الارتفاع أيضا، سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.82% اليوم ليصل إلى 1864.82 دولار.

أيضا ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.71% ليسجل 313.20 دولار.

في حين تراجع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.29% من قيمته ليسجل 0.50391 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.33% ليبلغ 0.3884 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 1.46% ليصل إلى مستوى 0.083173 دولار.