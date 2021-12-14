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ارتفاع جنوني لـ"دوج كوين" بعد تغريدة إيلون ماسك

14 - ديسمبر - 2021
دوجكوين Dogecoin

دوجكوين Dogecoin

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شهد سعر عملة “دوج كوين” الإلكترونية المشفرة، الثلاثاء، ارتفاعا قياسيا بنسبة تصل إلى 40 في المئة، مقارنة بأسعار الإثنين، وفقا لما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن بيانات من منصة “كوين ديسك”.

وتم تداول العملة عند 22 سنتا الثلاثاء، مقارنة بـ16 سنتا في اليوم السابق، قبل أن يتراجع سعرها إلى حوالي 20 سنتا.

ويأتي ارتفاع قيمة هذه العملة، بعد تغريدة نشرها الملياردير، إيلون ماسك، على تويتر، قال فيها إن شركته “تسلا” للسيارات الكهربائية، ستقبلها لشراء بعض السلع “لنرى كيف ستسير الأمور”.

وكانت “دوج كوين”، واحدة من أكثر العملات المشفرة تقلبا، بعد أن بدأت في عام 2013 كمزحة.

وكثيرا ما حركت تصريحات ماسك على مواقع التواصل الاجتماعي، أسعار العملات المشفرة صعودا وهبوطا.

واشترى ماسك 1.5 مليار دولار من البيتكوين، في فبراير الماضي، وقال إن شركته ستبدأ في قبول شراء سياراتها بالعملة المشفرة، قبل أن يتراجع عن ذلك لبضعة أشهر، بحجة استخدامها العالي للطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري.

وبتكوين و”دوج كوين” و”إيثريوم” وغيرها من العملات الرقمية كانت قد ارتفعت شعبيتها وقيمتها خلال العام الماضي نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التي خلفها وباء كوفيد-19 والترويج لهذه العملات من بعض الشركات.

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