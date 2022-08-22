ارتفاع في أسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين وإيثريوم

شهدت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرةـ ارتفاعا خلال تعاملات الإثنين، بقيادة بيتكوين وإيثريوم.

وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنحو 1% إلى 1.02 تريليون دولار، وسط تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 57.58 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع بعد موجة من الهبوط الحاد والمفاجئ والتي اعتبرها بعض الخبراء ليست واضحة، كما أن تدافع المستثمرين على البيع ليس مفهوماً، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.

وينتاب السوق حالة من الغموض والاضطراب أثر وجود مخاوف من مواصلة الفيدرالي المركزي لرفع أسعار الفائدة، مع وجود آمال لدى البعض بأن رحلة رفع أسعار الفائدة قد شارفت على الانتهاء

سعر عملة بيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الإثنين 22 أغسطس/آب 2022، بنسبة 1.11% إلى 21,387.9 دولار.

وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 410,23 مليار دولار.

ورغم هذا الارتفاع فإن العملة قد خسرت أكثر من 13% من قيمتها خلال أسبوع وذلك بعد تجاوزت أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.38% مسجلًا 1,597.64 دولار.

وانتعش سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 3.94% ليبلغ 297.29 دولار.

وقفز سعر عملة الريبل XRP نحو 0.79% ليسجل 0.3407 دولار.

وأضاف سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 1.47% إلى قيمته مسجلا 0.4559 دولار.

وصعد سعر بولكادوت Polkadot بنحو 1.38% ليصل إلى 7.32 دولار.

ونزل سعر دوجكوين DOGE بنحو 0.55% ليصل إلى مستويات 0.06784 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.