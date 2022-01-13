ارتفاع في أسعار العملات الرقمية بقيادة دوجكوين.. ماذا عن بيتكوين؟!

سجلت أسعار معظم العملات الرقمية، اليوم الخميس، ارتفاعا بقيادة دوجكوين التي جاءت ضمن الأكثر ربحا على الإطلاق.

وبحلول الساعة 6:05 بتوقيت جرينتش، قفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 2.07 تريليون دولار.

وبلغ عدد العملات الرقمية في السوق 9953 عملة.

وقادت عملتي دوجكوين “المعروفة بالعملة الكلابية” ولايتكوين الارتفاع بين العملات الأكثر شهرة حيث زادت الأولى بأكثر من 13.65% والثانية بأكثر من 6.3%.

أما على مستوى العملات الرقمية بالكامل، فقد قاد الارتفاع عملة Fetch.ai التي زادت 15.05% عند سعر 0.536779 دولار.

ثم تلاها في المركز الثاني عملة دوجكوين كأكثر العملات ارتفاعا.

وفي المركز الثالث حلت عملة OmiseGOOMG التي زادت 13% إلى 6.19 دولار.

يأتي ذلك بينما هبط مؤشر الدولار، أمس، إلى أدنى مستوى في شهرين بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة سجل في ديسمبر كانون الأول أكبر زيادة سنوية في حوالي أربعة عقود.

وتراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.26% ليصل إلى 43,707.79 دولار.

وزاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.9% إلى 3,340.96 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 4.67% لتصل إلى 481.90 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 5.70% ليسجل 1.28 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 3.81% إلى 0.794579 دولار.

كما زاد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 4.10% إلى 26.87 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 13.65% إلى 0.174187 دولار.

وزاد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 6.31% ليصل إلى 140.16 دولار.

وهبط سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 0.77% إلى 26.28 دولار.