ارتفاع قوي في أرباح سكودا مدفوع بمبيعات السيارات الكهربائية

قالت شركة سكودا أوتو التابعة لمجموعة فولكسفاجن اليوم الاثنين إن حصة السيارات الكهربائية في مزيج مبيعاتها زادت في النصف الأول من العام وإن الشركة حققت نموا بنحو 12 بالمئة في الأرباح التشغيلية إلى 1.3 مليار يورو (1.52 مليار دولار).

وارتفعت إيرادات شركة تصنيع السيارات التشيكية خلال الأشهر الستة الأولى بنحو 12 بالمئة على أساس سنوي إلى 15.1 مليار يورو.

وزادت التسليمات 14 بالمئة إلى 509400 سيارة خلال الفترة نفسها. وأوضحت الشركة أن حوالي 23 بالمئة من التسليمات كانت إما سيارات كهربائية بالكامل أو سيارات هجين قابلة للشحن، بعدما شكلت مثل هذه السيارات 9.4 بالمئة من التسليمات في النصف الأول من العام الماضي.

(الدولار = 0.8527 يورو)