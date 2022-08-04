ارتفاع كبير بعدد مستخدمي المحافظ الرقمية بحلول 2026

كشفت تقرير حديث أن العدد الإجمالي لمستخدمي المحافظ الرقمية سيتجاوز 5.2 مليار مستخدم على مستوى العالم بحلول عام 2026، مقارنة بـ 3.4 مليار في عام 2022 ، وهو ما يمثل نموًا قويًا يزيد عن 53٪.

وتوقعت النتائج، التي أجرتها شركة Juniper Research، أن وجود تطبيقات “superapps” سيؤدي إلى استخدام المحفظة الرقمية في البلدان النامية التي تعتبر حاليًا ذات نقود عالية.

وقالت داملا سات، مؤلفة بحثية مشاركة في بيان: “تمثل هذه الأسواق سريعة النمو فرصة مهمة لبائعي المحفظة الرقمية، لكن يجب عليهم العمل بذكاء لتعظيم مكانتهم”، وأضاف سات: “تعني طبيعة المحافظ شديدة التنافس أنه يجب على البائعين تمييز أنفسهم من خلال دمج التعلم الآلي لتوفير رؤى الإنفاق وتقديم خدمات جديدة مثل إدارة الثروات لإضافة قيمة”.

وتوقع البحث أيضًا أن يكون اعتماد المحافظ الرقمية قريبًا من 75٪ من السكان في كل من هذه البلدان بحلول عام 2026. وأشار إلى زيادة الوصول إلى خدمات التجارة عبر الإنترنت والهواتف المحمولة كقوى دافعة وراء استخدام المحافظ الرقمية، وبالإضافة إلى ذلك ، حدد البحث مدفوعات رمز الاستجابة السريعة باعتبارها أكثر أنواع معاملات المحفظة الرقمية شيوعًا في عام 2026 ، حيث وصلت إلى 380 مليار معاملة على مستوى العالم وتمثل أكثر من 40٪ من جميع المعاملات من حيث الحجم.

ومع ذلك، مع وصول الاستخدام داخل الأسواق بما في ذلك الصين والهند إلى ذروته، يجب على البائعين أن يبتكروا ليظلوا قادرين على المنافسة في دخول أسواق جغرافية جديدة، لذلك، يوصي البحث بأن يقوم بائعي الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة بدمج ميزات الولاء وقدرات التسويق المخصصة لتحفيز قبول التاجر، الأمر الذي سيكون حاسمًا لدفع التبني.

وحدد البحث ثلاث دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مهيأة للنمو السريع على مدى السنوات الأربع المقبلة – الفلبين وتايلاند وفيتنام.