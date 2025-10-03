استثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي: رأس المال المغامر يضخ 193 مليار دولار خلال 2025

ضخّ مستثمرو رأس المال المغامر حتى الآن هذا العام 192.7 مليار دولار في شركات ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، محققين أرقامًا قياسية عالمية، ما يجعل عام 2025 أول سنة يُستثمر فيها أكثر من نصف إجمالي أموال رأس المال المغامر في هذا القطاع، وفقًا لشركة البيانات “بيتش بوك”.

وجاء معظم التمويل لشركات ناشئة بارزة مثل Anthropic و xAI، بينما عانت الشركات الأصغر أو تلك التي لا تركز على الذكاء الاصطناعي من صعوبة جذب الاستثمارات. وأوضح كايل سانفورد، مدير الأبحاث في “بيتش بوك”، أن السوق منقسمة بشكل واضح: “إما أنك في مجال الذكاء الاصطناعي، أو لا. إما أن تكون شركة كبيرة، أو لا”.

وساهمت بيئة الإدراجات العامة وعمليات الاستحواذ المحدودة في عدم رغبة بعض المستثمرين في المخاطرة على شركات لم تثبت جدارتها بعد. في الربع الأخير، خصصت شركات رأس المال المغامر في الولايات المتحدة 62.7% من الأموال لشركات الذكاء الاصطناعي، فيما بلغت الحصة العالمية لهذا القطاع 53.2%.

ويُظهر التقرير أن عدد الشركات الناشئة التي ستحصل على تمويل رأس المال المغامر عالميًا هذا العام سيكون الأدنى منذ سنوات، كما انخفض عدد صناديق رأس المال المغامر التي جمعت تمويلًا جديدًا إلى 823 صندوقًا بقيمة أكثر من 80 مليار دولار، مقارنةً بـ 4,430 صندوقًا جمعوا نحو 412 مليار دولار في 2022.

وأشار سانفورد إلى أن مستثمري رأس المال المغامر أصبحوا أكثر حذرًا في اختيار وجهة استثماراتهم، مع تركيز كبير على قطاع الذكاء الاصطناعي نظرًا لإمكاناته الكبيرة.