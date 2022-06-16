استثمار كبير لشركة آبل في الدوري الأمريكي لكرة القدم

اتفقت شركة آبل والدوري الأمريكي لكرة القدم MLS على حزمة حقوق بث بقيمة 2.5 مليار دولار على مدار 10 سنوات، من أوائل عام 2023 حتى عام 2032.

ويمثل هذا استثمار كبير في الرياضات المباشرة من قبل آبل التي تبث مباريات دوري كرة القدم في أمريكا الشمالية عبر خدمتها للبث.

وفي حين أن بعض المباريات قد لا تزال تبث على شبكات مثل ESPN و Fox، فإن هذا يمنح آبل العرض الحصري العالمي للدوري.

ولمشاهدة المباريات، يتمكن المشجعون من الاشتراك في خدمة بث MLS جديدة غير مسماة حاليًا التي تكون متاحة حصريًا من خلال تطبيق Apple TV.

وتتوفر مجموعة كبيرة من مباريات MLS و Leagues Cup لمشتركي Apple TV Plus مع توفر عدد محدود من المباريات مجانًا.

وعلى عكس العديد من صفقات البث الرياضي، لن يكون هناك انقطاع أو قيود محلية. وقال مفوض MLS، دون جاربر: تم تنظيم الاتفاق باعتباره الحد الأدنى من الضمان مع آبل مع إمكانية مشاركة إيرادات إضافية وبيع بعض حقوق البث التلفزيوني التقليدية.

وأوضح جاربر أن النقل المباشر للدوري إلى البث يسمح لـ MLS بتوسيع جاذبيتها في الخارج بدلاً من كونها نسخة أمريكا الشمالية من اللعبة العالمية.

وتدفع آبل ما لا يقل عن 250 مليون دولار سنويًا لـ MLS للمباريات التي تبدأ في عام 2023. وتمثل هذه الصفقة ثاني صفقة حقوق رياضية مباشرة للمجموعة التكنولوجية وأول حزمة حقوق شاملة لها مع دوري.

وأبرمت آبل في وقت سابق من هذا العام اتفاقًا مع دوري البيسبول الرئيسي لبث مباريات ليلة الجمعة. وجعلها ذلك تنضم إلى نظرائها في وادي السيليكون مثل أمازون في منافسة البث التقليديين من أجل حقوق البث المباشر للرياضات.

وتمثل الرياضة ساحة المعركة التالية لامتلاك غرفة المعيشة بين شركات التكنولوجيا الكبرى. وهذا بيان نوايا من قبل شركة آبل. ويجب اعتبارها الآن لاعبًا جادًا في مجال حقوق الرياضة في الأسواق الرئيسية لمنتجاتها.

تمتد صفقة آبل من أوائل عام 2023 حتى عام 2032

قال إيدي كيو، نائب رئيس الخدمات الأول في آبل: يؤدي تركيز جميع مباريات MLS عبر المنصة إلى القضاء على المشاكل بالنسبة للجماهير الذين يتعين عليهم عادةً التبديل بين الشبكات أو المنصات المختلفة لمشاهدتها.

وقسمت البطولات الاحترافية الكبرى في أمريكا الشمالية حقوق البث بين مجموعة متنوعة من الشبكات. وتساعد هذه الطريقة المالكين في الحصول على أعلى سعر. ولكن تسبب ارتباكًا للجماهير، وتؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انقطاع في العرض

وتأتي صفقة آبل و MLS في أعقاب حزمة حقوق إعلامية أخرى ضخمة للدوري الهندي الممتاز. ووزعت الصفقة هذا الأسبوع امتيازات البث مقابل ما يقرب من 6 مليارات دولار.

وتحتفظ شركة ديزني بحقوق البث للدوري الأمريكي لكرة القدم والدوري الهندي الممتاز بموجب شروطهما الحالية.

وارتفعت في عام 2021 نسبة المشاهدة لمباريات MLS عبر ABC و ESPN بمقدار 39% بالمقارنة مع عام 2019. ووصلت إلى 384000 مشاهد في المتوسط.