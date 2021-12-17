استخدام تقارير الخصوصية في هواتف آيفون

حصلت أجهزة آيفون على تحديث جديد منذ عدة أيام تحت اسم iOS 15.2، ويقدم التحديث مجموعة من المميزات على رأسها تقارير الخصوصية الجديدة.

وقد أعلنت آبل سابقًا عن خاصية تقارير الخصوصية عند إعلانها عن iOS 15، ولكن لم تطلق الخاصية حتى التحديث الآخير.

وتسمح لك هذه الخاصية بمعرفة ماتقوم به التطبيقات في الخلفية والبيانات التي تصل إليها في هاتفك أثناء عملها.

وتشمل هذه البيانات استخدام المستشعرات المختلفة في هاتفك بالإضافة إلى الوصول إلى البيانات المخزنة في الهاتف واستخدام الشبكة.

كما تسمح لك بمعرفة الموقع أو عنوان الإنترنت التي تقوم هذه التطبيقات بالتواصل معه وإرسال البيانات إليه دائمًا.

استخدام تقارير الخصوصية الجديدة في آيفون

يجب أن يعمل هاتفك بنظام iOS 15.2 الجديد والذي صدر من عدة أيام، وإذا لم تقم بتثبيته يمكنك تثبيته عبر تطبيق الإعدادات.

وبعد ذلك توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتفك ومن ثم اختر تبويب الخصوصية الموجود في التطبيق.

وتوجه في أسفل التبويب إلى صفحة تقارير الخصوصية للتطبيقات واضغط عليها لتقوم بتفعيلها من داخل القائمة.

وبعد ذلك يجب أن تتنظر لبعض الوقت وتستخدم الهاتف قليلًا حتى يجمع الهاتف معلومات كافية عن التطبيقات واستخدامها.

وتجد في النهاية تقرير الخصوصية المتعلق بالتطبيق ومدة استخدامه والمستشعرات التي استخدمها بالإضافة إلى المواقع التي تواصل معها وعدد مرات التواصل.

وتساعدك هذه الخاصية على متابعة التطبيقات والوصول إلى التطبيقات المشبوهة أو التي تقوم بالتجسس عليك.

صدر تحديث iOS 15.2 منذ عدة أيام لجميع أجهزة آيفون المدعومة من نظام iOS 15، ويجلب التحديث عدة ميزات جديدة.

وتشمل هذه الميزات خطة تطبيق Apple Music الجديدة والتي تسمح لك بتشغيل المقاطع والتحكم فيها عبر الصوت فقط بسعر 5 دولار شهريًا.

بالإضافة إلى خاصية الورثة الرقميين لحسابات آبل، حيث تستطيع نقل ملكية الحساب إلى الورثة أو أفراد أسرتك.

كما يقدم التحديث حلًا لمشكلة التصوير عبر كاميرا أجهزة آيفون 13 برو والتي كانت تجعل الهاتف يعمل في وضع Macro تلقائيًا.

وتصل الخرائط المحدثة إلى تطبيق CarPlay مع هذا التحديث، كما يضم التحديث حلًا لبعض المشكلات الصغيرة في الهواتف.