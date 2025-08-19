استطلاع رأي لـ"رويترز": الأمريكيون يخشون أن يؤدي الذكاء الاصطناعي لفقدان دائم للوظائف

أظهر استطلاع رأي جديد لرويترز/إبسوس وجود قلق بالغ لدى الأمريكيين إزاء احتمال أن تؤدي التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى فقدان قطاعات كبيرة من البلاد وظائفها بشكل دائم.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ستة أيام وانتهى أمس الاثنين أن 71 بالمئة من المشاركين أبدوا قلقهم من أن الذكاء الاصطناعي “سيجعل كثيرين يفقدون وظائفهم بشكل دائم”.

وعبر نحو 77 بالمئة من المشاركين في استطلاع رويترز/إبسوس عن قلقهم من إمكانية استخدام التكنولوجيا لإثارة الفوضى السياسية، في إشارة إلى عدم الارتياح إزاء الاستخدام الشائع الآن للذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تبدو واقعية لأحداث خيالية.

ونشر الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر اعتقال الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، وهو ما لم يحدث قط.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن الأمريكيين قلقون أيضا بشأن التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي.

وعبر ثلثا المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم من أن يتخلى الناس عن علاقاتهم مع الآخرين واستبدالهم برفقاء الذكاء الاصطناعي.

وانقسم المشاركون حول ما إذا كانت تقنية الذكاء الاصطناعي ستحسن التعليم. ورأى نحو 36 بالمئة من المشاركين أنها ستساعد، فيما عارض 40 بالمئة ذلك، بينما لم يكن الباقون متأكدين.

جمع الاستطلاع ردودا عبر الإنترنت من 4446 بالغا أمريكيا على مستوى البلاد، بهامش خطأ نحو نقطتين مئويتين.