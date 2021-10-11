اكتشاف آثار أقدام “لما قبل البشرية”.. عمرها 6 ملايين عام

أعلن باحثون، الإثنين،عن اكتشاف آثار أقدام “لما قبل البشرية” في جزيرة كريت في اليونان، التي يعود عمرها إلى أكثر من 6 ملايين عام.

وقالت دراسة حديثة لفريق دولي من ألمانيا والسويد واليونان ومصر وإنجلترا، منشورة في موقع “Scientific Reports”، إن آثار الأقدام عمرها 6.05 مليون عام، ما يجعلها أقدم دليل مباشر على قدم شبيهة بالإنسان تستخدم في المشي.

وأشارت إلى أن آثار الأقدام المكتشفة أقدم من مسارات منسوبة لنوع قديم لما قبل الإنسان يسمى “أسترالوبيثكس أفارينسيس” بـ2.5 مليون عام، والذي اكتشفت في تنزانيا بأفريقيا، وتنتمي إلى سلف الإنسان البدائي الشهير “لوسي”.

وباستخدام الأساليب الجيوفيزيائية وعلم الأحافير الدقيقة، أرّخ الباحثون تاريخها بـ 6.05 مليون سنة قبل يومنا هذا، ما يجعلها أقدم دليل مباشر على الإنسان “مثل القدم المستخدمة في المشي”.

وقال بير إيريك ألبيرج، أستاذ في قسم علم الأحياء العضوي في جامعة أوبسالا السويدية، إن تاريخ آثار أقدام كريت يلقي ضوءًا جديدًا على التطور المبكر للتجول البشري منذ أكثر من 6 ملايين سنة.

وأضاف الباحث المشارك في الدراسة، أن “أقدم قدم بشرية تستخدم في المشي المنتصب كانت تحتوي على كرة، بإصبع كبير متوازي قوي، وأصابع جانبية أقصر على التوالي”.

وفي 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، اكتُشفت آثار أقدام عمرها 23 ألف سنة في جنوب غرب الولايات المتحدة، على ما كشفت دراسة حديثة تدفع إلى الاعتقاد بأن استيطان البشر لأمريكا الشمالية بدأ قبل وقت طويل من نهاية العصر الجليدي.

وتُركت آثار الأقدام هذه حينها في الوحل عند ضفة نهر أصبح جافا اليوم، وحلت محله صحراء من الجبس الأبيض في متنزه وايت ساندز الوطني بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.