اكتشاف أقدم مجوهرات.. عمرها آلاف السنين

كشف علماء آثار، مؤخرا، النقاب عن أقدم مجوهرات في العالم، يقدّر عمرها بـ150 ألف عام.

وعثر على مجموعة المجوهرات المكونة من 33 خرزة، علماء من جامعة أريزونا الأميركية، أثناء أعمال تنقيب بين عامي 2014 و2018، في كهف بزمون على مقربة من الصويرة المغربية.

واعتبر عالم الأنثروبولوجيا ستيفن إل كوهن، أن ما عثر عليه فريقه، يعد أقدم دليل معروف حتى الآن على استخدام أجدادنا للمجوهرات، التي قاموا بصناعتها بحرفية عالية.

وأضاف كوهن: “قد تكون هذه الخرزات طريقة كان البشر يعبّرون من خلالها على طابعهم الخاص فيما يتعلق بالمظهر العام، فضلا عن كونها أداة مرتبطة بهويتهم”.

وحسبما ذكر كوهن في حديثه لمجلة Science Advances العلمية، فقد صنعت الخرزات من أصداف الحلزون البحري، ويبلغ طول كل منها حوالي نصف بوصة.

وأكد أن الثقوب الموجودة في وسط الخرزات، بالإضافة إلى علامات أخرى، تشير إلى أنها كانت معلقة على خيوط أو من ملابس.

وتمثل الخرزات التي يعكف فريق كوهن على دراستها حالياً، أدلة محتملة لعلماء الأنثروبولوجيا في مجال تطور الإدراك والتواصل البشري.

وحول ذلك قال كوهن: “الخرزات هي في الأساس شكل متحجر من الاتصالات بين البشر”، مضيفا أنه “بينما لا نعرف ما تعنيه، فمن الواضح أنها إشارات رمزية منتشرة بطريقة يمكن للآخرين رؤيتها”.

واختتم كوهن حديثه قائلا: “ربما استخدمت الخرزات للتعبير عن عرق أو هوية أو منطقة من كان يرتديها. الأيام القادمة ستكشف المزيد من المعلومات”.