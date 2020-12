اكتشاف ديناصور بحجم دجاجة في البرازيل!

لاتزال الكائنات التي سكنت الارض قبل ملايين السنين لغزا يحاول العلماء كشفه، وفي اخر ما توصلوا اليه اكتشاف ديناصورا بحجم الدجاج مع ريش مبهر يشبه الطاووس. وكان له فرو أصفر وبني أسفل ظهره و”إبر” طويلة تخرج من كتفيه وشعيرات ملونة ومنقار برتقالي وذيل طويل.

ويُدعى الديناصور Ubirajara jubatus، ومعناه لدى الهنود الأصليين “السيد ذو الرماح” (Maned Lord of the Spear). وكان العمود الفقري العنقي للمخلوق فريدا من نوعه في السجل الأحفوري ومصنوع من الكيراتين، وهو نفس البروتين الذي تتكون منه أجزاء من شعرنا وأظافرنا وجلدنا.

ويعتقد خبراء بقيادة جامعة بورتسموث أن العمود الفقري الفريد ربما استخدم لإثارة إعجاب زملائه المحتملين، وأن الديناصور ربما يكون انغمس في وضع “الرقص المتقن” للتباهي به.

ويمكن رؤية ما يشبه الإبر بارزة بشكل لا يعيق أذرع الديناصورات وأرجلها، ولا تمنعه ​​من الصيد أو إرسال الإشارات.

وأوضح الباحثون أن Ubirajara jubatus عاش منذ نحو 110 ملايين سنة، خلال العصر الطباشيري.

Meet Ubirajara jubatus, a Cretaceous Compsognathid with peculiar soft tissue preservation! Dinosaurs keep getting weirder. https://t.co/AU4VVgFvHa pic.twitter.com/sH2hLS8Ji9

— Natalia Jagielska (@WryCritic) December 13, 2020