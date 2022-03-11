اكتشاف سلاحف جديدة وغير معروفة على احدى الجزر

في آخر الدراسات التي تخص الحمض النووي اكتشف العلماء أن سلاحف عملاقة تشكل نوعاً جديداً غير معروف سابقاً لدى العلماء، تعيش على جزيرة سان كريستوبال في أرخبيل غالاباغوس.

وصرحت وزارة البيئة الإكوادورية في بيان عبر تويتر إن “جنس السلاحف العملاقة المنتشر في جزيرة سان كريستوبال وكان يسميه العلماء كيلونويديس كاتامنسيس مرتبط جينيا بجنس مختلف”.

ودرس باحثون من جامعتي نيوكاسل البريطانية وييل الأميركية ومنظمة “غالاباغوس كونسرفنسي” الأميركية غير الحكومية ومؤسسات أخرى، المكونات الجينية للسلاحف الموجودة حاليا في سان كريستوبال، وهي جزيرة تمتد على 557 كيلومترا، وقارنوها مع عظام وقواقع جمعتها سنة 1906 أكاديمية العلوم في كاليفورنيا داخل كهف في مرتفعات الجزيرة.

وعند توصيف نوع “كيلونويديس كاتامنسيس”، لم تطأ أقدام أعضاء فريق المستكشفين الذين جمعوا العظام من الكهف بتاتا الأراضي المنخفضة في شمال شرق سان كريستوبال حيث تعيش السلاحف حاليا.

وهكذا خلص العلماء إلى أن السلاحف البالغ عددها حوالي ثمانية آلاف حاليا في سان كريستوبال قد لا تكون من نوع كيلونويديس كاتامنسيس، لكنها من سلالة جديدة تماما.