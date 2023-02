اكتشاف ظاهرة "مثيرة" تحدث على أقمار المشتري الكبرى

يصل العدد الإجمالي لأقمار كوكب المشتري إلى 92 قمرا، محطما بذلك الأرقام القياسية في النظام الشمسي.

اكتشف علماء الفلك أن الشفق القطبي يظهر بأطوال موجية مرئية على جميع الأقمار الأربعة الرئيسية لكوكب المشتري: آيو ويوروبا وغانيميد وكاليستو.

باستخدام مطياف إيكيل عالي الدقة (HIRES) التابع لمرصد دبليو إم كيك في موناكيا في هاواي، بالإضافة إلى أجهزة قياس الطيف عالية الدقة في التلسكوب الثنائي الكبير ومرصد أباتشي بوينت، لاحظ فريق بقيادة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة بوسطن الأقمار في ظل كوكب المشتري، بحيث يمكن رصد الشفق الخافت الناتج عن المجال المغناطيسي القوي لعملاق الغاز دون منافسة من ضوء الشمس الساطع المنعكس على أسطحها.

وتقول كاثرين دي كلير، أستاذة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والمؤلفة الرئيسية لإحدى الورقتين البحثيتين الجديدتين المنشورة في مجلة The Planetary Science Journal تصف الاكتشاف: “هذه الملاحظات صعبة لأنه في ظل المشتري تكون الأقمار غير مرئية تقريبا. والضوء المنبعث من الشفق الخافت هو التأكيد الوحيد على أننا وجهنا التلسكوب إلى المكان الصحيح”.

