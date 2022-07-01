اكتشاف علمي هام يعزّز المناعة النباتية ضد موجات الحرارة

موجات الحر تزيد من تعرض النباتات للأمراض المعدية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر الأمم المتحدة الأخير المعني بتغير المناخ (COP26)، من أن “كوكبنا الهش على شفير الهلاك. لا نزال نقترب من كارثة مناخية. حان الوقت لإعلان حالة الطوارئ – أو أن فرصتنا في الوصول بانبعاثات الكربون إلى الصفر ستكون معدومة”.

وأظهرت الأبحاث أنه مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، سيصاحب ذلك المزيد من موجات الجفاف الشديدة والفيضانات المدمرة وحرائق الغابات والعواصف.

ويبدي العلماء قلقهم الشديد من أن تزيد موجات الحر من تعرض النباتات للأمراض المعدية، بسبب كبح إنتاج هرمون الدفاع في النبات والمعروف باسم حمض الساليسيليك.

وحدد الخبراء في دراسة جديدة جينا في الخلايا النباتية يحسن من إنتاج حمض الساليسيليك ويعزز المناعة النباتية ضد موجات الحرارة.

وأكد الخبراء أنه في حال أثبتت تلك النتائج، فسنقطع شوطا طويلا لضمان الأمن الغذائي في عالم يزداد احترارا.

وعندما ترتفع درجات الحرارة فوق 86 درجة فهرنهايت، لا يعود بإمكان النبات إنتاج ما يكفي من هرمون الدفاع، مايؤدي إلى انتقال العدوى.

وأجرى الباحثون اختباراتهم على نبتة تعرف باسم الرشاد، من عائلة الخردل، والتي يستخدمها علماء النبات على نطاق واسع في الاختبارات.

وأكد الباحثون أنهم تمكنوا من إجراء تعديلات مختبرية على هذه النبتة لتعزيز مناعتها حتى تتمكن من مقاومة الحرارة.

وتعتمد هذه التعديلات على تزويد النباتات بجين يسمى (CBP60g)، يساهم في تكوين هرمون دفاعي يسمى حمض الساليسيليك.

واختبر العلماء في وقت سابق، جينات أخرى منظمة للحرارة، لكن لم يتمكنوا من تحديد أي منها يجعل النباتات قادرة على مقاومة العدوى في الطقس الحار.